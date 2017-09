David Gilmour mit Pink-Floyd-Klassiker in voller Länge

Mittwoch, 13. September 2017, 21:14 Uhr

David Gilmour veröffentlichte gerade den psychedelischen Pink-Floyd-Klassiker „One Of These Days“ in ganzer Länge auf Youtube!

Foto: Sarah Lee

Gilmour brach vor zwei Jahren zu einer Konzertreise auf, die ihn an ausgewählte historische Orte auf der ganzen Welt führte. Am 7. und 8. Juli 2016 spielt er zwei Aufsehen erregende Shows im Amphitheater in Pompeij.

Das Konzert ist ein audiovisuelles Erlebnis, mitsamt riesigem kreisförmigem Cyclorama-Screen, Laser, Pyrotechnik und fantastischen Performances und erscheint bald für Zuhause!

Gerade brachte Mr. Gilmour eine vollausgespielten Version des Pink-Floyd-Klassikers „One Of These Days“ auf seinem eigenen Youtube Channel und gibt einen weiteren Vorgeschmack auf den Konzertfilm. Interessant in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass während des ersten, mittlerweile als historisch eingestuften Auftritts von David Gilmour mit Pink Floyd im Jahre 1971 im Amphietheater in Pompeii auch dieser Song zur Setlist zählte.

Konzert kommt auf DVD und Blu Ray raus

David Gilmour „Live At Pompeii“ erscheint am am 29. September 2017 und wird auf folgenden Formaten erhältlich sein: Doppel-CD, Einfach-Blu-ray, Doppel-DVD, Blu-ray + CD Deluxe Edition Boxset (2 CDs und 2 Blu-rays), Vierfach-Vinyl und Download.