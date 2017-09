Janet Jackson: Bruder mit schockierenden Details über ihre Ehe

Mittwoch, 13. September 2017, 15:26 Uhr

Janet Jacksons Bruder Randy (55) hat einige schockierende Details über die Ehe seiner Schwester mit ihrem dritten Noch-Gatten, dem muslimischen Millionär Wissam Al Mana offenbart.

Foto: WENN.com

Das Paar war seit 2012 verheiratet und trennte sich kurz nachdem die Sängerin im Januar ihren Sohn Eissa auf die Welt brachte. Gegenüber dem ‚People’-Magazin verriet der Bruder von Janet Jackson zu der Ehe: „Es war eine ziemlich missbrauchende Situation. Es fing später in der Beziehung an mit Beleidigungen und der Vermittlung des Gefühls, eine Gefangene in ihrem eigenen Heim zu sein.“ Der 55-Jährige Bruder des verstorbenen Michael Jackson fuhr fort: „Keine schwangere Frau muss sich gefallen lassen, jeden Tag eine Bitch genannt zu werden. Es gab solche Dinge. Das musste sie sich bieten lassen.“

Die Musikerin hatte die Trennung von Wissam Al Mana im April bestätigt und seitdem sollen sich die beiden in einer juristischen Auseinandersetzung befinden. Randy Jackson berichtete weiter, dass die 51-Jährige mit ihrer Scheidung schon eine Menge durchgemacht und viel Schmerz ertragen hat. Er hätte schließlich darauf bestanden, dass seine Schwester bei ihm einziehe, sonst würde er ihrem Noch-Gatten „die Hölle bereiten.“

Der Popstar reagierte daraufhin zornig, aber das sei ihm egal gewesen. Er hätte ihr gesagt, dass er die ganze Situation satt habe. Das Benehmen ihres dritten Noch-Mannes sei einfach zu viel: „Ich habe eine Menge muslimischer Freunde und sie verhalten sich überhaupt nicht so. Das ist ein persönliches Problem, mit dem er Hilfe braucht und ich werde auch für ihn beten. Aber ich lasse es nicht zu, dass sie in dieser missbräuchlichen Situation lebt. Sie ist meine kleine Schwester“, so der 55-Jährige.

Zudem hätte sich das Verhalten von Al Mana offenbar bis dato anscheinend auch nicht geändert. Janet Jackson habe das Sorgerecht für ihren Sohn und der Noch-Gatte erlaubte ihr auch, das Kind mit auf Tour zu nehmen „aber es ist eine ständige Schikane. Diese Tour wäre fast nicht passiert aber durch Gottes Gnade sind wir hier und wir sind sehr andächtig.“ Vor zwei Jahren gab es übrigens Gerüchte, dass die Sängerin wegen ihres dritten Gatten sogar zum Islam übergetreten sei…(CS)