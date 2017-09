Joe Fox: Neue Stimmgranate aus England

Mittwoch, 13. September 2017, 23:16 Uhr

Gestatten, das ist Newcomer Joe Fox. Doch der Reihe nach! Nachts um vier Uhr auf Londons Straßen geschehen viele eigenartige Dinge – doch das, was dem gebürtigen Londoner widerfahren ist, zählt selbst dort zu den besonders magischen Momenten.

Foto: VEVO

Ein sehr prominenter Hip-Hop-Künstler entdeckte ihn – und verhalf dem 25-Jährigen zum Start in eine Musikkarriere, die bei unseren britischen Nachbarn gegenwärtig enorm an Fahrt gewinnt. Seine sehr schlichte Debüt-EP mit dem Titel „Acoustic Alley Sessions“ zählt zu den in den vergangenen Monaten meistdiskutierten Veröffentlichungen. Mehr noch: das gesamte Land wartet sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des ersten Albums, an dem Joe Fox derzeit ohne jeden Zeitdruck oder Veröffentlichungstermin arbeitet.

Denn bis vor einem Jahr hätte der begnadete Sänger niemals für möglich gehalten, dass Musik tatsächlich ein Berufsweg für ihn sein könnte – seine Songs waren vielmehr vor allem ein Ausdruck seiner Seele, die „raus mussten“.

Er fing als Straßenmusiker an

Joe Fox schuf seine eigenen akustischen Songs zwischen Folk und altem Soul – und performte sie als Strassenmusiker. Eines Nachts um vier Uhr lief zufällig der New Yorker Rapper A$AP Rocky vorbei und hörte, wie Fox seinen Song „Listen Up Katie“ sang. Rocky hielt dieses großartige Lied für einen vergessenen Klassiker und fragte Fox nach dem Komponisten. Als jener zugab, dass es sein eigener Song sei, wusste Rocky, dass er ein Juwel entdeckt hatte. Sofort lud er Joe Fox ins Studio ein und kollaborierte mit ihm auf gleich sechs Songs seines letzten Albums „At.Long.Last.A$AP“.

Der Rest ist Geschichte: A$AP Rocky nahm Joe Fox mit auf Welttournee und finanzierte die Aufnahmen zu dessen Debüt-EP „Acoustic Alley Sessions“, auf der man Fox ganz alleine mit seiner akustischen Gitarre hören kann.

Ob und inwieweit er sich für das derzeit sehnlich erwartete Debütalbum klanglich erweitert, ist aktuell noch ein großes Geheimnis; klar ist aber auch, dass Joe Fox im Prinzip nicht mehr braucht als seine Stimme, seine Akustische und seine überragend intensiven Songs, um große Massen an Zuhörern in seinen Bann zu ziehen.

Am 27. Oktober bekommt der deutsche Folk- und Soul-Genießer erstmals die Gelegenheit, Joe Fox live zu erleben, im Rahmen eines exklusiven Showcases in Köln! (UM)