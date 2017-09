Karl Lagerfeld designt nun auch noch das hier

Mittwoch, 13. September 2017, 20:38 Uhr

Karl Lagerfeld bringt seine allererste Modeschmuck-Kollektion unter seinem eigenen Label heraus. Für den Modeschöpfer gehört viel Schmuck zum täglichen Outfit. Bei Chanel entwarf er bereits eine Reihe an Luxusschmuckstücken, unter anderem für besondere Anlässe wie Hochzeiten.

Foto: WENN.com

Wichtig war hierbei: zurückhaltend, klassisch und elegant muss es sein. Für seine Marke ‚Karl Lagerfeld‘ betrat die Ikone nun neues Terrain und designte eine große Auswahl an verschiedenen Modeaccessoires.

Inspiriert wurde der gebürtige Hamburger dabei vor allem von seiner geliebten Katze Choupette, seiner Wahlheimat Paris, in der er seit den Fünfzigerjahren lebt, und – in ganz typischer Karl-Manier – von sich selbst. So beinhaltet die Kollektion zahlreiche Diamantketten und Ohrringe mit einem Katzenkopf, kleine Eiffelturm-Anhänger und einen Ring mit Karls eigener Silhouette.

Ein Beitrag geteilt von Choupette Lagerfeld (@choupettesdiary) am 18. Jun 2017 um 10:10 Uhr

Alle Teile sind dabei versilbert oder vergoldet und werden in drei Kategorien unterteilt: ikonisch, klassisch Karl und essenziell. Für das Projekt arbeitete Lagerfeld mit dem österreichischen Schmuckhersteller Swarovski zusammen. Ab morgen (14. September) wird die Kollektion auf seiner Internetseite ‚karl.com‘ erhältlich sein. Die Preise beginnen ab etwa 30 Euro.