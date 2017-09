Trailer "Bo und der Weihnachtsstern": Ein Esel und drei alberne Kamele

Mittwoch, 13. September 2017, 16:20 Uhr

Wie sähe eigentlich die Weihnachtsgeschichte aus, wenn eine illustre Gruppe von Tieren sie erzählt? Der Esel Bo, das Schaf Ruth und drei alberne Kamele sind die charmanten Protagonisten eines unterhaltsamen Abenteuers für die ganze Familie.

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Eine wunderbare Einstimmung auf das schönste Fest der Welt. Schon jetzt gibt es den ersten Trailer. Der amerikanische Animations-Spezialist Timothy Reckart („Anomalisa“) führte Regie bei diesem ziemlich detailverliebten Abenteuer für die ganze Familie, Carlos Kotkin („Rio 2 – Dschungelfieber“) verfasste das Drehbuch.

In der englischen Synchronisation leihen zudem u.a. die Hollywoodstars Oprah Winfrey und Kelly Clarkson den tierischen Charakteren ihre Stimmen.

Und darum geht’s: Der kleine, aber tapfere Esel Bo wünscht sich nichts sehnlicher als seinen Alltagstrott und die nicht enden wollende Schufterei an der Dorfmühle für immer hinter sich zu lassen. Für das Abenteuer seiner Träume nimmt er eines Tages all seinen Mut zusammen und reißt kurzerhand aus. Endlich in Freiheit, trifft Bo auf das liebenswerte Schaf Ruth, das seine Herde verloren hat, sowie auf Dave, eine weiße Taube mit äußerst ambitionierten Plänen.

Zusammen mit drei albernen Kamelen und einem Haufen exzentrischer Stalltiere folgen die ungleichen Freunde einem großen Stern am Horizont. Doch noch ahnen sie nicht, dass sie die unwahrscheinlichen Helden der wohl großartigsten Geschichte aller Zeiten werden sollen: dem allerersten Weihnachten…