Adam Levine: Seine Behati erwartet das zweite Kind

Donnerstag, 14. September 2017, 9:36 Uhr

Adam Levines Familienplanung geht in die zweite Runde. Anlässlich des ersten Geburtstags der gemeinsamen Tochter Dusty Rose hat das hübsche ‚Victoria’s Secret‘-Model Behati Prinsloo eine frohe Botschaft verkündet: sie und ihr Mann, Maroon-5-Musiker Adam Levine, erwarten das zweite gemeinsame Kind.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Unter ein süßes Babybauch-Bild auf Instagram schrieb die 28-Jährige laut ‚Billboard‘: „Zweite Runde“. Seit drei Jahren ist das erfolgreiche Model mit dem Maroon-5-Sänger verheiratet und zieht die gemeinsame Tochter seit 2016 groß. So schwärmte Levine über seine kleine Dusty: „Sie ist unglaublich. Ich bin total verliebt in sie. Es ist verrückt.“

„Ich arbeite hart am Papasein“

Deshalb habe er auch verzweifelt versucht, seiner kleinen Tochter Dusty Rose das erste Wort zu entlocken. Mit verschiedensten Taktiken versuchte er, das Rennen gegen seine Frau Behati Prinsloo zu gewinnen. In der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon sagte Levine: „Ich arbeite hart an ‚Papa‘. Man schummelt es in jede Sache, die man sagt. Wenn sie zum Beispiel süß ist, sagt man ‚Oh mein Gott, schau, wie süß du bist. Papa.‘ Wir hatten schon einige Papa-Sounds, aber noch nichts Konkretes. Aber ich arbeite hart daran. Meine Frau arbeitete an ‚Mama‘, es ist also ein Kampf bis ins Ziel, aber wir werden sehen.“