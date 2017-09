Christoph Maria Herbst in "Liliane Susewind"

Donnerstag, 14. September 2017, 14:42 Uhr

Christoph Maria Herbst macht auch in seinem neusten Film von seiner Wandlungsfähigkeit Gebrauch. In „Liliane Susewind“ sehen wir den ehemaligen ‚Stromberg‘-Star als ziemlich zerzausten, aber liebenswerten Tierpfleger. Damit spielt er einmal mehr in einem Kinderfilm mit.

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH / Dreamtool Entertainment / Wolfgang Ennenbach

Am 10. Mai 2018 erlebt die elfjährige Lilli, die mit Tieren sprechen kann, auch im Kino ihr erstes großes Abenteuer. Regisseur Joachim Masannek („Die Wilden Kerle“) verfilmt die gleichnamige Kinderbuchreihe von Bestsellerautorin Tanya Stewner. Das Mädchen besitzt eine ganz besondere Fähigkeit: Sie kann mit Tieren sprechen – und fasziniert damit seit Jahren Millionen junge Leser.

Liliana kann mit Tieren sprechen

Und darum geht’s: Die elfjährige Liliane Susewind, genannt Lilli, hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie kann mit Tieren sprechen – und die natürlich auch! Diese besondere Gabe hat Lilli bis jetzt allerdings immer nur in Schwierigkeiten gebracht. Als ein Stadtfest wegen ihrer Fähigkeiten komplett im Chaos versinkt, muss sie mit ihren Eltern Regina (Peri Baumeister) und Ferdinand (Tom Beck) und ihrem Hund Bonsai umziehen.

Liliane Susewind (MALU LEICHER), Regina (PERI BAUMEISTER) und Ferdinand (TOM BECK). Foto: Sony Pictures Releasing GmbH / Dreamtool Entertainment / Wolfgang Ennenbach

In der neuen Stadt schwört Lilli, ihr Geheimnis für sich zu behalten. Doch dann macht ein gemeiner Tierdieb den städtischen Zoo, in dem Zoodirektorin „Oberst Essig“ (Meret Becker) mit dem gutmütigen Tierpfleger Toni (Christoph Maria Herbst) arbeitet, unsicher – und Tonis berechnende Freundin, die aufgetakelte Vanessa (Aylin Tezel), spielt ein falsches Spiel. Nur Lilli kann – unterstützt vom Nachbarsjungen Jess (Aaron Kissiov) – helfen, Babyelefant Ronni und die anderen Tiere zu retten.

Die Hauptrollen spielen Malu Leicher („Wildes Tier“), Christoph Maria Herbst, Tom Beck („Vaterfreuden“), Aylin Tezel (Almanya – Willkommen Deutschland“), Meret Becker („Kokowääh“), Peri Baumeister („Russendisko“) und Aaron Kissiov („Die wilden Kerle – Die Legende lebt“).

Vanessa (AYLIN TEZEL) und Toni (CHRISTOPH MARIA HERBST,) . Foto: Sony Pictures Releasing GmbH / Dreamtool Entertainment / Wolfgang Ennenbach

Die sprechenden Tiere werden zum Teil komplett animiert, wie z.B. der Elefant. Dazu sagte Regisseur Joachim Masannek dem ‚Wochenspiegel‘ jüngst: „Einen dressierten Babyelefanten bekommt man auf der ganzen Welt nicht“.

10 Kinder-Kinofilme von Christoph Maria Herbst

Hui Buh – Das Schlossgespenst (2006)

Urmel aus dem Eis (Sprechrolle) 2006

Horton hört ein Hu! (Sprechrolle) 2008

Urmel voll in Fahrt (Sprechrolle) 2008

Wickie und die starken Männer (2009)

Mullewapp – Das große Kinoabenteuer der Freunde (Sprechrolle) 2009

Wickie auf großer Fahrt (2011)

Das Haus der Krokodile (2012)

Ritter Rost – Eisenhart & voll verbeult (Sprechrolle) 2013

Mara und der Feuerbringer (2015)