John Legend kämpft um seine Ehe mit Chrissy Teigen?

John Legend und Chrissy Teigen sollen regelmäßig zur Eheberatung gehen. Im April 2016 kam die kleine Tochter des Musikers und seiner Ehefrau zur Welt und stellte gleichzeitig die Ehe der beiden auf die Probe.

Nun soll es sogar so weit gekommen sein, dass die Beziehung des 31-jährigen Models und des 38-jährigen Sängers kurz vor dem Aus steht. Denn wie ein angeblicher „Inside“ der amerikanischen ‘InTouch’ erzählte, sollen die beiden seit sechs Monaten zur Eheberatung gehen. Besonders Chrissys Alkoholkonsum sowie ihre postnatalen Depressionen führen immer wieder zu Streits und stellen die Beziehung immer wieder auf die Probe.

Hoffentlich noch mehr Kinder

Legend hatte erst kürzlich der ‘Cosmopolitan’ erzählt: „Ein Kind zu bekommen ist für jedes Paar eine Herausforderung und das gemeinsam durchzumachen, stärkt das Band zwischen einander. Denn wenn man das geschafft hat, weiß man, dass man alles schaffen kann. Ich denke, besonders wenn man ein Kind nicht auf natürliche Weise zeugen kann, ist es schwierig. Man will, dass alles normal funktioniert und man will, dass alles perfekt ist, aber manchmal ist es das eben nicht. Ich würde nicht sagen, dass es uns auf natürliche Weise nicht möglich ist, aber irgendwann ist die Herausforderung so groß, dass man sich Hilfe wünscht. Wir haben Glück in einer Zeit mit anderen Möglichkeiten zur Empfängnis zu leben. Es brachte uns Luna und hoffentlich bringt es uns noch ein paar weitere unglaubliche Kinder.“