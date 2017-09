Selena Gomez plant ihren ersten eigenen Film

Donnerstag, 14. September 2017, 8:48 Uhr

Selena Gomez plant womöglich einen Horrorfilm mit einer befreundeten Regisseurin. Nachdem vor einigen Tagen publik wurde, dass Selena Gomez und Elle Fanning im neuen Woody-Allen-Film mitspielen werden, ist nun durchgesickert, dass die 25-Jährige insgeheim ihr eigenes Filmprojekt plant.

Foto: WENN.com

Denn nachdem Selena im Juli in ihrem ‘Fetish’-Musikvideo zu sehen war und mit einer Horror-Stimmung für Aufsehen sorgte, plant die Amerikanerin mit der Regisseurin des Clips, Petra Collins, nun ihr eigenes Werk. Von der Zusammenarbeit mit Gomez berichtete die Kanadierin Collins gegenüber ‘Vogue’: „Wir sind beide vom Horror besessen, und wir haben etwas wirklich Verrücktes gemacht. Jetzt versuchen wir herauszufinden, wie wir zusammen einen Film schreiben können. Wir werden sehen.“

Sie war schon Netflix-Produzentin

Die Zusammenarbeit der beiden funktioniere auf jeden Fall schon mal sehr gut, wie die Fotografin erzählt: „Ich erinnere mich, dass wir am Ende des Tages mehr filmen wollten. Wir drehten etwa 14 Stunden lang und am Ende ging es mir so: ‘Ich könnte das ewig machen’. Sie ist großartig.“

Für Selena wäre es zudem nicht das erste Mal, dass sie ein Projekt hinter der Kamera begleitet: 2017 war sie als Executive Producer der ‘Netflix’-Serie ’13 Reasons Why’ angestellt. In den kommenden Monaten sollen allerdings erst einmal die Dreharbeiten zum neuen Film Woody Allens starten, der aktuell weder Titel noch Details verraten hat. Nach ‚Café Society‘ und ‚Wonder Wheel‘ ist das bereits der dritte Film, bei dem Allen mit Amazon Studios zusammenarbeitet. Das Studio produzierte außerdem seine erste TV-Serie ‚Crisis In Six Scenes‘.