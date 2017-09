Serena Williams zeigt hier erstmals ihre Tochter

Donnerstag, 14. September 2017, 14:53 Uhr

Tennisstar Serena Williams (35) hat gestern (13. September) auf Instagram ganz stolz das erste Foto ihrer Tochter präsentiert. Aber nicht nur das.

Foto: WENN.com

In einem rührenden Clip, in dem sie ihre kleine Tochter erstmals vorstellte, verriet die 35-Jährige außerdem: „Wir verlassen also das Krankenhaus nach sechs, sieben Tagen. Es war eine lange Zeit aber es gab eine Menge Komplikationen aber schaut was wir haben – wie haben ein kleines Mädchen!“

Die Kleine heißt Alexis Olympia Ohanian Jr.

Zu dem Ganzen gab es dann noch eine Montage diverser wichtiger Momente aus ihrer Schwangerschaft, unter anderem ihrer ersten Ultraschall-Untersuchung und Selfies ihres Babybauches. Den Namen des süßen, fast zwei Woche alten Babys gab es obendrein auch noch und der lautet Alexis Olympia Ohanian Jr.!

Schon zuvor hatte die Tennisspielerin, die seit letzten Dezember mit Reddit-Gründer Alexis Ohanian (34) verlobt ist, angedeutet, am Dienstag erste Bilder ihres Töchterchens veröffentlichen zu wollen. Das Mädchen kam am 1. September im St. Mary’s Medical Center in West Palm Beach, Florida zur Welt und wiegt etwas mehr als stolze drei Kilogramm.

Zuvor hatte das Paar die Wahl getroffen, sich von dem Geschlecht des Babys überraschen zu lassen, was doch heutzutage ziemlich ungewöhnlich ist. Beide gaben aber zuvor an, dass sie die starke Vermutung gehabt hätten, es könnte ein Mädchen sein… (CS)