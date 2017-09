Andrea Berg: Das neue Album "25 Jahre Abenteuer Leben" gewinnen!

Freitag, 15. September 2017, 17:10 Uhr

Für die neue Doppel-CD „25 Jahre Abenteuer Leben“ hat Andrea Berg ihre Fans zur Abstimmung gebeten. Die Songs ihres heute erscheinenden Albums sollten nicht von ihr ausgewählt werden.

Foto: Sandra Ludwig

Aus den Ergebnissen der Wahl wurde dann das Album zusammengestellt. Mehr noch: Zwölf zusätzliche Tracks der Doppel-CD sind wahre Leckerbissen für die Fans. Spektakulär – zum ersten Mal veröffentlicht sie ihren allerersten, bis heute unveröffentlichten Song „Ich werde nie wieder weinen“ von Eugen Römer. Vor 25 Jahren hatte sie ihn erstmals eingesungen. Eine rare Kostbarkeit für Berg-Fans! Damit nicht genug, zehn Akustik Versionen wurden von Andrea im Studio völlig neu aufgenommen. Zum Beispiel der Mega -Hit „Du hast mich tausendmal belogen“, aber auch Superseller wie „Sternenträumer“ oder „Kilimandscharo“.

Neue Ballade „Ja ich will“

Teils intime, völlig neu arrangierte Produktionen mit Akustikgitarren, Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion. Hautnah, ungefiltert. Andere berühmte Tracks bestechen durch Remixe – „Ich werde lächeln wenn du gehst“, „Schenk mir einen Stern“ oder „Piraten wie wir“. Ein Juwel auf dem Album und wohl das aktuelle Highlight für alle Fans ist die Erstveröffentlichung des Songs „Ja ich will“: Eine – der Widerspruch sei gestattet – tief berührende Ballade, die doch unendlich fröhlich stimmt. Sommer, Sonne, Strand und Schmetterlinge… die erste Liebe, der erste Kuss, verrückte Abstecher auf einen Kaffee nach Paris: „… Ja ich will, mit dir im Autokino Liebe machen, Ja ich will, an jedem neuen Tag mit dir erwachen.“

Kein bitterer Rückblick ins Gestern, vielmehr eine Replik an das Schöne, Vergangene, Unvergessliche… 25 Jahre Abenteuer Liebe. Für Andrea-Berg-Fans ein Kultobjekt – bereits ehe das Album auf den Markt kam, hatten die Vorbestellungen bereits den Gold-Status erreicht!



