Chris Pratt steht total auf den hier!

Freitag, 15. September 2017, 13:42 Uhr

Chris Pratt enthüllt seinen geheimen Männerschwarm. Der 38-jährige Schauspieler, der sich vor kurzem erst überraschend von seiner Frau Anna Faris trennte, offenbarte nun, für wen sein Herz in der Männerwelt schlägt.

Foto: WENN.com

Dieses soll nämlich ganz dem Country-Sänger McGraw gehören. Während eines Spiels beim Format ‚Ellen’s Burning Questions‘, das Teil von Ellen DeGeneres‘ neuem YouTube-Kanal ‚Ellen’s Show Me More Show‘ ist, wurde Pratt listig nach seinem ganz geheimen männlichen Schwarm gefragt.

… und „Operation Dumbo“ ist sein Lieblingsfilm

Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star verschwendete keine Zeit und antwortete kurz und knapp: „Tim McGraw.“ Ob er den 50-jährigen Sänger jedoch überhaupt erfolgreich auf ein Date entführen könnte, bleibt anzuzweifeln, da Pratts Anmachspruch sehr zu wünschen übrig lässt. Dieser laute nämlich anscheinend ziemlich plump: „Ähm… Stehst du auf Geld?“ Dies war jedoch nicht der einzige Einblick in so manche wirre Liebesgedanken des ‚Jurassic World‘-Darstellers.

Auf die Frage nach einem Film, der sein Liebesleben am besten beschreibe, entgegnete er mit der Komödie ‚Operation Dumbo‘ aus dem Jahr 1995. Der Streifen erzählt die Geschichte von einer Soldatengruppe, die versehentlich einen Elefanten tötet und sich für die Bewohner des Dorfes nun auf die Suche nach einem neuen Elefanten für deren spirituelles Fest machen muss. Inwiefern dieser Klassiker tatsächlich das Liebesleben von Pratt darstellt, lässt der Frauenschwarm aber leider offen.