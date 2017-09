Craig David: Neuer Song, neues Album

Freitag, 15. September 2017, 21:00 Uhr

Craig David bringt ein neues Album heraus. Der 36-Jährige gab bekannt, dass Anfang nächsten Jahres seine neue Platte ‚The Time Is Now‘ erscheinen wird. Es ist bereits das siebte Studioalbum des Briten und wird zahlreiche Kollaborationen enthalten, unter anderem mit Bastille, JP Cooper und Kaytranada.

Foto: WENN.com

Letztere arbeiteten mit dem Musiker bereits für den Hit ‚Got It Good‘ zusammen, der auf seinem Album ‚Following My Intuition‘ erschienen war. Gemeinsam mit der Ankündigung veröffentlichte Craig heute bereits die erste Single ‚Heartline‘, die von Jonas Blue produziert wurde.

Album soll Mitte Januar kommen

In einem Statement ließ der Sänger verlauten: „Wenn mir die letzten Jahres eines gezeigt haben, dann ist es, dass sich das Leben in Sekundenschnelle verändern kann und man das Beste aus jedem Moment machen muss. Dadurch, die einfachen Dinge zu machen, die mein Herz füllen, habe ich die gleiche Magie wiedergefunden, die mich als Kind dazu brachte, Musik zu machen. Das einzige, was JETZT zählt, ist, Musik für euch zu machen. In diesem Album gehe ich zu diesen Tagen zurück, an denen ich einfache Geschichten erzählte und die Fahne für den R&B des Vereinigten Königreichs schwenkte.“ ‚The Time is Now‘ wird am 28. Januar 2018 erscheinen.