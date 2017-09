Dicke da: Christian Bale nicht mehr wiederzuerkennen!

Freitag, 15. September 2017, 16:10 Uhr

Hollywoodstar Christian Bale (43) zeigte sich beim ‚Toronto International Film Festival’ am Dienstag mit einigen Pfunden mehr auf den Rippen und war nicht mehr wiederzuerkennen.

Foto: Euan Cherry/WENN.com

Da erinnerte nichts mehr an seinen einmal fitten durchtrainierten ‚Batman’-Körper für ‚The Dark Knight’ (2008). Da fragt man sich doch: was ist mit dem Schauspieler bloß los?! Aber keine Sorge, die schockierende körperliche Transformation in ein „Pummelchen“ ist nur für eine Rolle in der bald erscheinenden Dick-Cheney-Filmbiografie. Der Mann ist bekannt dafür für seine Rollen auch physisch alles zu geben.

Malträtiert seinen Körper je nach Rolle

Das ist auch nicht das erste Mal, dass sich der 43-Jährige für eine Rolle körperlich komplett verändern musste. Für ‚Der Machinist’ verlor er 65 Pfund und aß nur einen Apfel und eine Dose Thunfisch am Tag. Für ‚Batman’ musste er danach sofort wieder Muskeln zulegen.

Für seine Rolle als US-Politiker Dick Cheney, der von 2001 bis 2009 der 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter Präsident George W. Bush war, konzentrierte er sich dabei auf das Essen eines ganz bestimmtes Lebensmittels. Beim ‚Toronto Film Festival’ verriet er zu dem „Hilfsmittel“ für seine Gewichtszunahme: „Ich habe einfach eine Menge Kuchen gegessen.“

Dem ‚Variety’-Magazin zufolge habe die Filmbiografie noch keinen Titel und auch die Dreharbeiten hätten noch nicht begonnen. Regisseur sei aber Adam McKay und weitere Schauspieler wären Steve Carell (55) als Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld sowie Amy Adams (43) als Lynne Cheney, die Gattin von Dick Cheney. Christian Bale und Amy Adams hatten zuvor schon bei dem Streifen ‚American Hustle’ zusammengearbeitet. (CS)

Christian Bales 10 berühmteste Filme

American Psycho (2000)

The Machinist (2004)

Batman Begins (2005)

Prestige – Die Meister der Magie (2006)

The Dark Knight (2008)

The Fighter (2010)

The Dark Knight Rises (2012)

American Hustle (2013)

Exodus: Götter und Könige (2014)

The Big Short (2015)