Reese Witherspoon in "Liebe zu Besuch": Deutscher Trailer

Freitag, 15. September 2017, 15:18 Uhr

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon ist zurück! In der romantischen Komödie „Liebe zu Besuch“ (Home Again) holt sie sich als frisch getrennte, alleinerziehende Mutter drei gutaussehende junge Männer nach Hause, die ihr (Liebes-)Leben gehörig auf den Kopf stellen.

Foto: Splendid Film

Unter der Regie von Hallie Meyers-Shyer spielen neben Witherspoon auch Michael Sheen („Passengers“, „Midnight in Paris“), Lake Bell („Boston Legal“, „Es ist kompliziert…!“), Mädchenschwarm Nat Wolff („Margos Spuren“, „Man lernt nie aus“) und Candice Bergen („Boston Legal“, „Sex and the City – Der Film“).

Neuanfang in Los Angeles ohne den Ex

Und darum geht’s: Alice (Reese Witherspoon) hat sich nach der Trennung von ihrem Mann (Michael Sheen) zu einem Neuanfang entschlossen. Mit ihren beiden Töchtern ist nach Los Angeles gezogen. Auf ihrer Geburtstagsparty zum 40. lernt sie drei gutaussehende, junge Filmemacher kennen, die auf der Suche nach einer neuen Bleibe sind und am Tag danach in ihrem Gästehaus einziehen.

Was als vorübergehende Notlösung gedacht war, entwickelt sich zu einer ungewöhnlichen Patchwork-Familie. Allerdings stehen die neue Familie und zauberhafte Romantik auf dem Spiel, als Alice Ex-Mann auftaucht und sie ihr Leben erneut in Frage stellen muss… Ein Neuanfang ist eben nichts für Anfänger!

Kurzweilige Unterhaltung, große Gefühle und ein herausragender Cast sind garantiert – ein Film zum Verlieben! Kinostart ist am 23. November 2017.

Foto: Splendid Film