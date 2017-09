Best Dresses of the Day (498): Emily Ratajkowski und Co.

Samstag, 16. September 2017, 12:51 Uhr

Am Donnerstagabend veranstaltete Superstar Rihanna zum dritten Mal den Diamond Ball in New York. Anlässlich des Charity-Events zeigten sich die prominenten Damen wie Topmodel Emily Ratajkowski und Petra Nemcova in extravaganten Looks vor den Fotografen.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Emily Ratajkowski in Chanel

Emily erschien in einer klassischen und eleganten Kombination ganz in Schwarz aus dem Hause Chanel. Das schicke Styling überzeugte mit einer edlen Corsage, die mit tiefem Dekolleté und goldenen Knöpfen besonders verführerisch wirkte. Dazu trug die 26-Jährige einen schlichten, schwarzen Rock und setzte auf schwarze Sandaletten sowie ein ausgefallenes Armband.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Megan Williams in Brandon Maxwell

Auch das britische Model Megan Williams konnte mit ihrem Look überzeugen. Die 23-Jährige verzauberte in einem eleganten Dress von Brandon Maxwell, welches mit tiefem Rückenausschnitt und luxuriöser Schleppe zum Hingucker wurde. Eine moderne Clutch mit goldenen Akzenten und roter Lippenstift verliehen dem Look eine glamouröse Note.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Petra Nemcova in Cristina Ottaviano

Sie setzte zwar nicht auf Schwarz, aber trotzdem zog Petra Nemcova mit ihrem Outfit von Cristina Ottaviano alle Blicke auf sich. Ihre cremefarbene, bodenlange Robe punktete mit einem edlen Schlitz im Rock sowie goldenen Applikationen am Dekolleté. Der enge Schnitt umspielte die sexy Figur der 39-Jährigen und setzte sie perfekt in Szene. Mit einer silbernen Clutch und den dazu passenden Sandaletten setzte Petra ein paar schimmernde Akzente.

Uns konnten die drei Damen mit ihren Outfits zweifellos begeistern und sind somit unsere Fashion-Favoritinnen des Tages! (HA)