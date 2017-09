Jamie Lee Curtis kehrt mit "Halloween" zurück

Sonntag, 17. September 2017, 18:23 Uhr

Weil den Hollywood-Drehbuchautoren offensichtlich nichts mehr einfällt, setzt man seit Jahren auf Prequel und Sequels. Nun muss auch Jamie Lee Curtis dran glauben.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Die 58-Jährige gehört zweifelsfrei zu den ungekrönten Königinnen des Angst-Schreis in diesem Genre. Nun soll die „Scream Queen“ also mit einer ihrer größten Rollen zurückkehren – als Laurie Strode in einer Fortsetzung von ‚Halloween“.

Kinostart von „Halloween“ im Herbst 2018

Die Schauspielerin machte die Ankündigung auf ihren Social Media Accounts – mit einem Bild von Killer Michael Myers in ihrem Rücken. Dazu schrieb sie: „Selbe Veranda. Selbe Kleidung. Selbes Thema. 40 Jahre später. Rückkehr nach Haddonfield ein letztes Mal für Halloween. Veröffentlichungsdatum 19/00/18.“

Ein Beitrag geteilt von Jamie Lee Curtis (@curtisleejamie) am 15. Sep 2017 um 11:31 Uhr

Regisseur David Gordon Green („Ananas Express“, „Joe“), Horrorfilm-Produzent Jason Blum und Schauspieler Danny McBride sollen für den neuen Film verantwortlich zeichnen und auch Altmeister John Carpenter ist als Produzent involviert. Der berühmte Regisseur sagte schon im Mai 2016, dass die Fortsetzung “die furchteinflößendste von allen wird”.

Fortsetzung soll realistischer werden

Danny McBride, der als Schauspieler zuletzt in ‚Alien: Convemant‘ zu sehen war, engagiert sich sehr leidenschaftlich für das Projekt. Er sagte gegen über Radio Entertainment Weirdly: „Wir lieben diese originalen ‚Halloween‘. Es gibt da was, das so beängstigend ist, weil es so einfach war. Ich habe alle ‚Halloween‘-Filme gesehen und wir haben alle Fortsetzungen und Sachen studiert, nur um zu sehen, wo genau es hinging. Es war definitiv ein Gefühl, dass Michael Myers in der Serie sich wie Frankenstein entwickelte – er war unzerstörbar und ich denke, je unzerstörbarer er war, desto weniger beängstigend wurde er. Und so sehen es David und ich, dass wir es zurückbringen und es wieder (mehr) in der Realität ansiedeln, was es vielleicht wieder gruseliger macht.“

Jamie Lee Curtis: Ihre 10 bekanntesten Filme

Halloween – Die Nacht des Grauens (1978)

The Fog – Nebel des Grauens (1980)

Halloween II – Das Grauen kehrt zurück (1981)

Die Glücksritter (1983)

Ein Fisch namens Wanda (1988)

True Lies – Wahre Lügen (1994)

Wilde Kreaturen (1996)

Halloween H20 (1998)

Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag (2003)

Veronica Mars (2014)