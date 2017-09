Schlagzeuger von The Killers: „Prinz Harry ist ein toller Küsser“

Montag, 18. September 2017, 21:11 Uhr

Ronnie Vannucci Jr. (41), seines Zeichens Schlagzeuger bei The Killers, hat Intimes über seine Freundschaft mit Prinz Harry (33) ausgeplaudert.

Ronnie Vannucci Jr. ist der Herr links. Foto: Anton Corbijn

Gegenüber dem Musikmagazin ‚NME’ verriet er, wie sich die beiden kennenlernten. Er erzählte: „Ich wusste nichts über die Royals, als ich ihn also traf, war er einfach nur ein Kerl. Ich bin ein Kerl in einer Band und er ist ein Kerl in London.“ Er witzelte weiter: „Ach weißt du, er ist ein toller Küsser. Wir wurden vor zehn Jahren gute Kumpels. Wir verstehen uns einfach.“

Jam Sessions und lange Partynächte mit Prinz Harry

Die Band hatte erst kürzlich verraten, dass es in der Vergangenheit Jam Sessions mit dem einstigen „Partyprinzen“ und daher eine Menge „langer Nächte“ gab. Am 22. September kommt mit ‚Wonderful Wonderful’ übrigens das mittlerweile sechste Album von The Killers heraus, die derzeit auch das Cover des ‚NME’-Magazins zieren – genauer: eigentlich ist darauf nur Frontmann Brandon Flowers (36) ganz in Rot abgelichtet.

Aber nicht nur mit dieser Band verbindet den Freund von Schauspielerin Meghan Markle (36) eine gute Freundschaft. 2014 konnte Prinz Harry auch schon die Foo Fighters für einen Auftritt bei der Abschlussfeier der ‚Invictus Games’ in London gewinnen. Zudem durfte er letztes Jahr während eines Charity-Konzerts im Kensington Palast mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (40) auf der Bühne stehen. (CS)