Warum sich Mel B jetzt zu Nicole Kidman äußert

Montag, 18. September 2017, 19:46 Uhr

Ex-Spice-Girl Mel B (42) hat in einem Instagram-Post die Emmy-Rede von Hollywoodstar Nicole Kidman (50) gelobt. Diese hatte darin das Thema häusliche Gewalt in den Mittelpunkt gestellt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Mel B und ihr Noch-Gatte Stephen Belafonte (42) befinden sich derzeit bekanntlich inmitten einer sehr schmutzigen Trennung, die auch die Vorwürfe von häuslicher Gewalt beinhaltet.

Nicole Kidman hatte am Sonntagabend bei den ‚Emmy Awards’ den Preis als beste Schauspielerin für ihre Rolle in der HBO-Miniserie ‚Big Little Lies’ erhalten. Darin spielt die Gattin von Sänger Keith Urban (49) ein Opfer von häuslicher Gewalt. Als sie die Ehrung entgegennahm erzählte die 50-Jährige dem Publikum, dass die Serie Aufmerksamkeit für diese „komplizierte, tückische Krankheit“ erzeugt habe.

Frauen müssen keine Opfer mehr sein

Die eindringliche Rede hinterließ ganz offensichtlich auch einen bleibenden Eindruck bei Mel B, die von zu Hause zuschaute. Sie lobte sie dann auch auf Instagram und ergänzte das Ganze noch mit ihrer eigenen Botschaft. Sie schrieb: „Wir sind nicht allein, erinnert euch daran. Die Aufmerksamkeit wurde erneut durch [Nicole Kidman] bei den [Emmys] geweckt.“

Und die Sängerin ergänzte: „Also bitte vertraut darauf und glaubt daran, dass ihr kein Opfer mehr zu sein braucht, ihr habt die Power und Unterstützung um euch dagegen zu wehren und die ganze Scham und den Schmerz mit eurem Missbrauchstäter hinter euch zu lassen, sonst wird euch dieser „Teufel“ umbringen.“

In der Serie, für deren Rolle Nicole Kidman ausgezeichnet wurde, verkörpert diese eine Frau namens Celeste, die von außen betrachtet in einer liebevollen Beziehung mit Perry (gespielt von Alexander Skarsgard) zu sein scheint. Hinter verschlossenen Türen sieht die trügerische Idylle aber ganz anders aus. (CS)