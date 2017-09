Felix von Jascheroff hat wieder geheiratet

Dienstag, 19. September 2017, 22:40 Uhr

Soap-Star Felix von Jascheroff (35) hat zum zweiten Mal geheiratet! Die Glückliche an seiner Seite ist seine Verlobte Bianca Bos (31). Das berichtete zuerst die Bild-Zeitung unter der spannungsgeladenen Headline „Geheimhochzeit“.

Foto: AEDT/WENN.com

Das Paar heiratete am Wochenende dem Bericht zufolge auf dem Schlossgut Altlandsberg in Brandenburg. Doch so geheim war die Hochzeit in der sanierten Barockkirche mit angeblich rund 80 Gästen nicht.

Felix von Jascheroff und Bianca mit tätowierten Eheringen?

Schon Mitte August verriet er seinem Heim-Sender RTL nicht nur den Hochzeitsmonat, sondern u.a. auch dass „zwei, drei Leute“ aus der GZSZ-Mannschaft dabei sein würden. „Ihre Eheringe wollen sich Felix und Bianca übrigens tätowieren lassen“, hieß es in dem Beitrag. „Die halten dann ja schließlich für die Ewigkeit.“ Im Februar 2016 hatten sich beide verlobt.

Ein Bild auf Instagram zeigte das glückliche Paar beim Verlassen der Kirche. Doch am Abend wurde der Embedding-Code entfernt. Man kann es aber hier noch sehen.

von Jascheroff hatte 2007 Serienkollegin Franziska Dilger (40) geheiratet. Die Ehe hielt aber nur zwei Jahre. Beide haben eine Tochter (12). Vor seiner Verlobung mit Bianca war Felix von 2010 bis 2015 mit Model Lisa Steiner (25) liiert. Aus dieser Beziehung stammt ein gemeinsamer Sohn, der 2012 auf die Welt kam.