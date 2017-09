Olivia Wilde öffnet ihr Familienalbum

Dienstag, 19. September 2017, 21:25 Uhr

Olivia Wilde hat einen süßen Geburtstags-Post für ihren Verlobten gemacht. Jason Sudeikis wurde am Montag (18. September) 42 Jahre alt und aus diesem Anlass veröffentlichte die Schauspielerin einige Bilder aus dem Privatleben des Paares auf Instagram.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Die ‚In Time‘-Darstellerin und der ‚Wir sind die Millers‘-Akteur sind seit 2011 zusammen, die Verlobung folgte 2013. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder, den dreijährigen Otis und die elf Monate alte Daisy.

Olivia Wilde und öffentliche Liebesbekundungen

Eines der Fotos zeigt das kleine Mädchen beim Spielen mit ihrem Papa. Dazu schrieb Olivia: „Ich habe so circa eine Milliarde Fotos von diesem Kerl, meinem Lebenspartner in Crime, der an diesen Tag im Jahr 1975 geboren wurde. Aber dieses hier zeigt am besten, dass er nun zu einem Dad geworden ist, für eine kleine Frau, die mit dem Denken aufwachsen wird, dass alle Männer tanzen, einen Sprungwurf versenken und großartige Witze erzählen können. Oh je. Happy Birthday, Jason. Ich liebe dich.“

Ein anderes Bild von den insgesamt drei Aufnahmen zeigt die beiden Schauspieler bei einer Sportveranstaltung, kurz bevor sie sich küssen. „Mein letzter Post bevor der Geburtstag von diesem Kerl an der Ostküste offiziell vorbei ist und/oder Instagram mich sperrt wegen zu vielen öffentlichen Liebesbekundungen.“

Gott sei Dank ist das nicht passiert. Die verliebte Verlobte kann also auch nächstes Jahr wieder beruhigt süße Geburtstagsnachrichten posten.

