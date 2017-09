Hot! DJ Snake und seine neue Single "A Different Way"

Mittwoch, 20. September 2017, 22:06 Uhr

DJ Snake gehört zu den erfolgreichsten französischen DJs und Produzenten derzeit und hat in der Vergangenheit mit Singles wie „Turn Down For What“, „Here Comes The Night“ und „Let Me Love You“ feat. Justin Bieber weltweit das Publikum begeistert.

Foto: Universal Music

Letztere stürmte in Deutschland auf Platz 1 der deutschen Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet! Gleich zwei seiner Songs sind die am meisten gestreamten Tracks bei Spotify. Das mit Major Lazor/Diplo aufgenommene „Lean On Me“ hat über eine Milliarde Streams erreicht. Jetzt gibt es endlich neue Sounds von DJ Snake!

Ed Sheeran hat „A Different Way“ geschrieben

Am Freitag veröffentlicht Snake seine neue Single „A Different Way“ feat. Lauv! Geschrieben wurde „A Different Way“ von keinem geringeren als Ed Sheeran! Und die Premiere dieser außergewöhnlichen Kollaboration wurde gebührend gefeiert: Mit einem spektakulären DJ-Set auf dem Triumphbogen in Paris – zum ersten Mal überhaupt hat ein DJ dort aufgelegt! Snake beschreibt seinen Auftritt als eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Paris. Nun gibt es den Track ab Freitag auch endlich zu kaufen.