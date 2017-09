Frauenschwarm Liam Hemsworth setzt sich für Homo-Ehe ein

Mittwoch, 20. September 2017, 13:16 Uhr

Für den australischen Schauspieler Liam Hemsworth ist die Sache klar. Er findet, dass jeder, egal ob Mann oder Frau, die Person heiraten darf, die er liebt.

Foto: FayesVision/WENN.com

Der 27-jährige, über 1,90m große Mädchenschwarm und Lover von Sängerin Miley Cyrus hat jedenfalls seine Landsleute aufgerufen, bei der laufenden Volksbefragung für die Einführung der Homo-Ehe zu stimmen.

Liam Hemsworth fordert Bekenntnisse

„Ich glaube, es ist ein Menschenrecht, die Person heiraten zu dürfen, die man liebt. Unabhängig vom Geschlecht“, schrieb Hemsworth am gestrigen Dienstag auf Instagram. „Lasst uns nicht albern sein. Wählt JA für die gleichgeschlechtliche Ehe in Australien“, forderte Hemsworth.

Ein Beitrag geteilt von Liam Hemsworth (@liamhemsworth) am 24. Jul 2017 um 3:08 Uhr

Bis Ende Oktober können etwa 16 Millionen Australier bei der Brief-Abstimmung ihre Meinung äußern. Das Ergebnis soll Mitte November bekanntgegeben werden. Er wurde einem größeren Publikum durch die „Tribute von Panem“-Reihe bekannt.

Liam Hemsworth: Seine 10 bekanntesten Filme

Triangle (2009)

Knowing – Die Zukunft endet jetzt (2009)

Mit Dir an meiner Seite (2010)

Die Tribute von Panem (2012 – 2015)

The Expendables 2 (2012)

Paranoia – Riskantes Spiel (2013)

Empire State – Die Straßen von New York (2013)

Cut Bank – Kleine Morde unter Nachbarn (2014)

The Dressmaker (2015)

Independence Day: Wiederkehr (2016)