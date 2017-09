Gary Oldman nicht mehr wiederzuerkennen

Mittwoch, 20. September 2017, 22:40 Uhr

Gary Oldman vergleicht das Tragen seines Fatsuits in ‚Die dunkelste Stunde‘ mit einem Marathonlauf. Der 59-jährige Schauspieler verkörpert Winston Churchill in der neuen Biographie-Verfilmung von Joe Wright.

Foto: Universal Pictures

Während der Dreharbeiten musste der ‚Harry Potter‘-Darsteller u.a. einen Fatsuit tragen. Ganz zu schweigen von der Silikon-Maske im Gesicht.

Im Interview mit ‚Variety Studio‘ erzählt der Brite: „Es ist, was es ist. Es dauerte vier Stunden am Tag, um in den Fatsuit hinein zu kommen und 45 Minuten, um ihn auszuziehen. Du musstest dich konzentrieren. Ich glaube, ich habe jetzt den Rekord gehalten. Ich denke, es waren 50 aufeinander folgende Tage, in denen ich darin gesteckt habe. Es ist wie eine Lebenseinstellung, die man hat. Wie einen Marathon zu laufen. Wenn man ihn einmal anhat, ist er sehr bequem, von der Nikotinvergiftung mal abgesehen.“

Foto: Universal Pictures

Gary Oldman: Jeden Film ist eine Bildungsreise

Der Film basiert auf der wahren Geschichte, als die Welt am Abgrund des zweiten Weltkrieges stand und der damalige Premierminister Churchill mit Nazi-Deutschland eine Friedensverhandlung in Betracht ziehen muss. Die Nazis überrennen jedoch Europa und die Bedrohung einer Invasion lauert vor der Tür. Mit einem skeptischen König und einer Partei, die gegen ihn steht, muss Churchill eine Nation vereinen und versuchen, die Geschichte zu verändern. Der Regisseur Wright verbrachte eine lange Zeit damit, über den bekannten Premierminister zu lesen und zu sprechen.

„Jeder Film, den ich mache, ist ein Bildungsexkurs. Ich hatte wunderbare Lehrer in meinem Leben und meiner Karriere. Wir verbrachten lange Zeit damit, über Winston zu lesen und zu sprechen. Wir wollten diese Ikone von ihrem Podest herunter bringen und ihn auf Augenhöhe zeigen und den echten Mann dahinter entdecken mit all seinem Humor, seiner Weisheit und seinen Fehlern“, so der Filmemacher. Oldman spielt an der Seite von Kristin Scott Thomas und Lily James. Der deutsche Kinostart ist für den 11. Januar 2018 angesetzt.

Gary Oldman: Seine 10 bekanntesten Filme

JFK – Tatort Dallas (1991)

True Romance (1993)

Das fünfte Element (1997)

Air Force One (1997)

Hannibal (2001)

Batman Begins (2005)

Dame, König, As, Spion (2011)

Lawless – Die Gesetzlosen (2012)

Paranoia – Riskantes Spiel (2013)

Planet der Affen: Revolution (2014)