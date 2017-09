Halle Berry: Neuer Freund dieser britischer Produzent?

Mittwoch, 20. September 2017, 18:39 Uhr

Hat die mehrfach verheiratete Hollywood-Schauspielerin Halle Berry (51) etwa einen neuen Herzensmann gefunden? Sieht ganz so aus.

Foto: Joe Alvarez

Am Dienstag (19. September) postete die Oscar-Gewinnerin ein Instagram-Foto, das sie sehr vertraut mit einem mysteriösen Herrn zeigt. Natürlich kochen die Spekulationen seitdem hoch, die von dem Kommentar der Schauspielerin noch befeuert wurden. Da bezeichnete sie den Herren nämlich als: „Mein Gleichgewicht.“

Den Fans der 51-Jährigen zufolge hat der Mann auf dem Schwarz-Weiß-Bild, an den sich die Dame schmiegt große Ähnlichkeit mit dem Musikproduzenten Alex da Kid (35). Der britische Produzent, dessen richtiger Name Alexander Grant ist, hat schon mit so großen Namen wie Dr. Dre, Nicki Minaj, Eminem, Rihanna und P. Diddy zusammengearbeitet.

Ein Beitrag geteilt von Halle Berry (@halleberry) am 19. Sep 2017 um 11:00 Uhr

Halle Berry genießt Beziehungspause

Erst vor Kurzem hatte Halle Berry in einem ‚People’-Interview noch verkündet, dass sie nach ihrer Scheidung von Ex-Gatte Olivier Martinez (51) erst einmal eine Dating-Pause einlege. Sie erzählte: „Ich genieße das. Ich bin einfach nur mit meinen Kindern zusammen und ich nehme mir wirklich Zeit und reflektiere und versuche herauszufinden, wie ich andere Entscheidungen treffe und nehme mir einfach eine Minute, um für mich selbst zu sein.“

Die Schauspielerin hat zusammen mit ihrem Ex-Freund Gabriel Aubry (41) die neunjährige Tochter Nahla Ariela und den dreijährigen Sohn Maceo Robert aus der Ehe mit Olivier Martinez. Von dem ließ sie sich im Dezember 2016 scheiden. Zuvor war Halle Berry von 1993 bis 1996 mit Baseball-Spieler David Justice (51) verheiratet und von 2001 bis 2003 mit Musiker Eric Benet (50). (CS)