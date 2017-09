Mark Wahlberg und Ridley Scott: Erster Trailer zum Getty-Entführungsdrama

Mittwoch, 20. September 2017, 20:56 Uhr

Nach diversen spektakulären Ausflügen ins All widmet sich Meisterregisseur Ridley Scott mal wieder einem historischen Kriminalfall. In „All The Money In the World“ rekonstruiert er auf packende und mitreißende Weise einen der spektakulärsten Entführungsfälle des letzten Jahrhunderts.

Foto: Tobis Film/Fabio Lovino

Im Sommer 1973 wird der 16-jährige John Paul Getty III., Enkel des milliardenschweren Öl-Magnaten John P. Getty, in Rom entführt. Die Kidnapper sind Mitglieder der Mafia und verlangen unglaubliche 17 Millionen Dollar Lösegeld.

Doch der reichste Mann der Welt sperrt sich: Er wittert hinter der Entführung eine Inszenierung, außerdem fürchtet er Nachahmer. Schließlich hat Getty insgesamt 14 Enkel! (Einer der bekanntesten aus der Dynasty ist der US-amerikanische Schauspieler und Musiker Balthazar Getty, Sohn des seinerzeit entführten Erben John Paul Getty III. Ebenso berühmt ist Mark Getty, Gründer der renommierten Fotoagentur Getty Images, Sohn des Öl-Milliardärs Jean Paul.)

Getty sollte „stückchenweise“ freigelassen werden

Doch zurück zur Geschichte: Als die Entführer ein abgeschnittenes Ohr schicken und ankündigen, John Paul „stückweise“ freizulassen, falls nicht bald gezahlt werde, beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit. John Pauls Mutter Gail engagiert einen ehemaligen CIA-Vermittler, um ihren Sohn zu befreien – zur Not auch ohne die Hilfe des Schwiegervaters …

Michelle Williams und Mark Wahlberg. Foto: Tobis Film/Claudio Lannone

Der gnadenlose Geizhals John P. Getty ist perfekt besetzt mit Kevin Spacey, der in „House Of Cards“als US-Präsident in einer ähnlich diabolischen Rolle brilliert. Die mehrfach für den Oscar nominierte Michelle Williams verkörpert die verzweifelte Mutter, die nicht nur gegen die Mafia, sondern auch gegen den eigenen Schwiegervater antreten muss…

In den Hauptrollen neben Spacey und Williams als Abigail „Gail“ Harris-Getty spielen Mark Wahlberg als ehemaliger CIA-Vermittler Fletcher Chase und Charlie Plummer als John Paul Getty III.

Jetzt gibt es den ersten, noch nicht deutschsprachigen Trailer. Kinostart 15. Februar 2018.