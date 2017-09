Rachel Bilson: Trennung von Hayden Christensen?

Mittwoch, 20. September 2017, 9:38 Uhr

Rachel Bilson und Hayden Christensen gehen offenbar getrennte Wege. Die beiden Schauspieler waren ganze zehn Jahre ein Paar, nun scheint das Liebesglück für die Hollywoodstars jedoch ein Ende gefunden zu haben.

Rachel Bilson und Hayden Christensen 2014. Foto: WENN.com

Ein Insider verriet dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Sie ist wieder Vollzeit in LA. Er ist in Toronto. Sie sind schon seit einigen Monaten schlecht aufeinander zu sprechen. Sie sind wirklich total fertig miteinander.“

Rachel Bilson wollte weitere Kinder

Erst vor einiger Zeit hatte Rachel angekündigt, weitere Kinder haben zu wollen, nachdem sie bereits die zweijährige Tochter Briar Rose mit Hayden großzieht. Damals sagte sie laut ‚fashion.ie‘: „Ich könnte ein weiteres Kind haben, es ist noch nicht klar. Ich habe zur Zeit so viel Spaß mit einem. Ich will glücklich und zufrieden sein. All der Mist, der derzeit im Leben passiert, ist egal. Man will glücklich sein, man will, dass sein Kind glücklich ist und man will, dass alle in seinem Leben gesund und glücklich sind.“

Ein von @rachelbilson geteilter Beitrag am 7. Aug 2017 um 10:25 Uhr

Wegen ihres Kindes, so Rachel, wähle sie ihre Jobs auch viel genauer aus als früher: „Es geht nicht ums Reisen, sie ist schon ein echter Profi im Flugzeug. Sie sagt so etwas wie ‚Es ist Zeit, meinen Tisch herunter zu klappen!‘ Es ist die tatsächliche Zeit, die die Arbeit benötigt, die meine Entscheidungen beeinflusst.“