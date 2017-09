Fergie: Das zweite Soloalbum ist da! Hier gewinnen!

Donnerstag, 21. September 2017, 18:45 Uhr

Die achtfache Grammy-Gewinnerin Fergie veröffentlicht am Freitag ihr zweites Soloalbum „Double Dutchess“ auf ihrem eigenen Label Dutchess Music.

Foto: Dutchess Music

Wer glaubt denn schon alles über Fergie zu wissen? Dass sie eine achtfache Grammy-Gewinnerin ist. Dass ihr kultiges Solodebüt „The Dutchess“ (2006) über acht Millionen Mal sowie 30 Millionen Singles daraus verkauft wurden? Ihr kennt alle Texte der Billboard Hot 100 Nr. 1 Hits wie „London Bridge“, „Glamorous“, „Big Girls Don’t Cry“ oder die Top 5 Smasher „Fergalicious“ und „Clumsy“? Ihr wisst, dass sie mit den Black Eyed Peas über 35 Milionen Alben und 60 Millionen Singles verkauft und vier Multiplatin-Awards eingeheimst hat?

Fergie ist immer noch der Boss

Nun, das ist längst nicht alles. Auf ihrem zweiten Soloalbum „Double Dutchess“, das auf ihrem eigenen Label „Dutchess Music“ erscheint, wird man noch eine Menge mehr über sie erfahren.

Als sie „Dutchess Music“ gründete, schloss sie mit BMG einen Vertriebs-Deal, denn irgendwie muss ja die Musik auch an die Leute kommen. Umgeben von Mogulen wie Maybach Music Group-Gründer Rick Ross ist sie immer noch der Boss. Sie ist ein High-Fashion Victim, das sowohl Giovanni Bianco, Creative Director der italienischen Vogue, als auch Carine Roitfeld, Autorin von „C. R. Fashion“ in ihren Bann gezogen hat.

Foto: Dutchess Music

Ihr Humor ist rabenschwarz und in makabren Knetanimationen zuhause, die zurecht erst spätnachts ausgestrahlt werden. Sie ist das Sexsymbol internationaler Laufstege. Sie ist frei, fokussiert und stellt die Welt auf den Kopf. „Double Dutchess“ zeigt die verschiedensten Seiten von Fergie, dem Superstar, der visuellen Künstlerin, dem Creative Director, der Labelchefin, der Fashionikone, der Ehefrau und, was ihr selbst am Wichtigsten ist, der Mutter.





klatsch-tratsch.de verlost 3x das neue Album von Fergie



Um teilnehmen zu können, musst Du außerdem Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 2. Oktober 2017 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Fergie“

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.