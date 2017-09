Gal Gadot: Neuer Film mit Bradley Cooper?

Donnerstag, 21. September 2017, 21:49 Uhr

Gal Gadot ist Berichten zufolge im Gespräch, eine Rolle in ‚Deeper‘ an der Seite von Bradley Cooper anzunehmen. Die 32-jährige Schauspielerin soll neben dem Hollywood-Star in dem neuen Thriller von Max Landis mitspielen.

Foto: WENN.com

Der Film wird von Landis und David Gover produziert. Sollte ein Deal zwischen dem Filmstudio und Gadot zustande kommen, beginnen die Dreharbeiten voraussichtlich Anfang 2018, wie ‚Deadline‘ zu berichten weiß.

Die Geschichte des Streifens dreht sich um einen ehemaligen Astronauten, gespielt von Cooper, der für eine Tauchmission in die tiefste Region des Ozeans angeheuert wird. Auf dem Weg dorthin erlebt er allerdings eine Reihe von überirdischen Ereignissen, die ihn aus der Bahn werfen.

Gal Gadot rückt mit „Wonder Woman“ in die 1. Liga auf

Gadot wurde dank ihrer Hauptrolle in ‚Wonder Woman‘ zu einer der heiß begehrtesten Schauspielerinnen in Hollywood. Patty Jenkins, die Regisseurin des Fantasy-Blockbusters, verriet kürzlich, dass sie überrascht gewesen sei, wie gut ‚Wonder Woman‘ von den Kritikern aufgenommen wurde. „Ich ging in die Premiere und nahm an, dass es im besten Fall gemischte Reaktionen geben wird. Und ich habe mich ein Stück weit selbst ermutigt und mir gesagt, ‚Schau, du machst einen beliebten Superheldenfilm, es endet immer damit, dass mindestens 40 Prozent [ihn nicht mögen], oh du hättest noch mehr machen können, blah blah blah'“, so die Filmemacherin im Gespräch mit ‚The Director’s Cut‘.