"It Comes At Night": Wem kannst Du noch trauen?

Donnerstag, 21. September 2017, 22:45 Uhr

Mit „It Comes At Night“ kommt mal wieder ein düsterer Horrorfilm, der die Frage aufwirft: wem kannst du noch trauen, wenn ein mörderischer Virus die gesamte Menschheit auszurotten droht und du nicht weißt, wer bereits mit dem Tod infiziert ist? Jetzt gibt’s den ersten deutschen Trailer.

Foto: Universum Film

Joel Edgerton („Black Mass“, „The Great Gatsby“) ist in der Rolle des Familienoberhaupts Paul zu sehen, seine Frau wird von Carmen Ejogo („Alien: Covenant“) gespielt. Christopher Abbott („James White“, “Girls”) und Riley Keough („American Honey“) spielen das junge Paar. Der Newcomer Kelvin Harrison, Jr. („The Birth uf a Nation“) beeindruckt als Pauls Sohn Travis, der versucht, dem absurden Gegensatz zwischen dem sicheren Familienleben und dem Grauen der Außenwelt einen Sinn zu geben.

Regisseur Trey Edward Shults wurde 2015 für seinen Debutfilm „Krisha“ mit dem Preis der Grand Jury beim South by Southwest Film Festival ausgezeichnet.

Eine tödliche Infektionskrankheit

Und darum geht’s: Das Ende der Welt. Eine tödliche Infektionskrankheit hat fast alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Der siebzehnjährige Travis (Kelvin Harrison Jr.) und seine Eltern Paul (Joel Edgerton) und Sarah (Carmen Ejogo) gehören zu den letzten Überlebenden.

Schwer bewaffnet leben sie in einem einsamen Haus im Wald. Getrieben von Angst und Paranoia, versucht die Familie, mit ihren spärlichen Vorräten zu überleben, als ein verzweifeltes junges Paar (Riley Keough, Christopher Abbott) mit seinem kleinen Sohn bei ihnen Schutz sucht.

Foto: Universum Film

Trotz ihrer guten Absicht, sich gegenseitig zu helfen, rücken die Schrecken der Außenwelt immer näher. Sie haben tiefe Spuren in den Seelen der Menschen hinterlassen, so dass bald Panik und Misstrauen zwischen den beiden Familien regieren. Denn jeder kann die Krankheit in sich tragen und zur tödlichen Bedrohung werden.

Wie weit wird Paul gehen, um Frau und Sohn zu schützen?

Foto: Universum Film