"The Commuter": Liam Neeson muss einen Pendlerzug retten

Donnerstag, 21. September 2017, 21:10 Uhr

Die Fans haben darauf gewartet: Ein rasanter Trip, bei dem Liam Neeson nur wenige Stopps Zeit hat, um eine Katastrophe an Bord seines Pendlerzugs zu verhindern, startet am 11. Januar 2018!

Foto: Studiocanal

Mit ihrer erneuten Zusammenarbeit nach „Unknown Identity“ (2008) und „Non-Stop“ (2014) liefern Hollywood-Superstar Liam Neeson und Regisseur Jaume Collet-Serra wieder einen mit Action und Spannung vollgepackten Thriller ab, der außerdem mit rasanten und überraschenden Twists aufwarten kann. Dafür kann Collet-Serra, der erfolgreichste spanische Regisseur der letzten Jahre, auf ein tolles Ensemble zurückgreifen.

Neben Neeson und Vera Farmiga („Up In The Air“) glänzen Sam Neill („Jurassic Park“), Patrick Wilson („Watchmen“), Jonathan Banks („Better Call Saul“), Elizabeth McGovern („Downton Abbey“), und Dean-Charles Chapman („Game Of Thrones“) in den weiteren Rollen.

Liam Neeson Teil einer Verschwörung

Seit zehn Jahren pendelt der Versicherungsmakler Michael MacCauley (Liam Neeson) jeden Tag aus seinem beschaulichen Vorort nach Manhattan und zurück. Doch an diesem Tag ist alles anders. Die mysteriöse Fremde Joanna (Vera Farmiga) setzt sich zu ihm und verspricht ihm eine hohe Belohnung, wenn er für sie einen ganz bestimmten Passagier findet, der etwas besonders Wertvolles transportiert. Michael erhält nur zwei Hinweise: Einen falschen Namen und den Zielbahnhof des Unbekannten.

Als er zögert, macht Joanna ihm unmissverständlich klar: Sie hat nicht nur das Leben der Passagiere in ihrer Hand, sondern auch das von Michaels Familie! Hach Gottchen, was für ein Drama! Michael ist Teil einer Verschwörung geworden. Er kann nur mitspielen, oder einen Ausweg finden – und ihm bleiben nur wenige Stopps Zeit…

