Die schräge Paloma Faith: Neues Video, neues Album

Freitag, 22. September 2017, 16:23 Uhr

Paloma Faith zählt zu den erfolgreichsten britischen Sängerinnen der vergangen Jahre: alle ihre drei bisherigen Alben („Do You Want The Truth Or Something Beautiful?“, 2009, „Fall To Grace“, 2012 und „A Perfect Contradiction“, 2014) wurden in ihrer Heimat mit Doppelplatin ausgezeichnet.

Foto: SonyMusic

Eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wie sie sonst lediglich Weltstar Adele aufweisen kann. Alle drei Longplayer erreichten die Top 19 der britischen Charts, die beiden letzten peakten auf Platz zwei. Am 17. November erscheint nun mit „The Architect“ das vierte Studioalbum der Engländerin.

Neben einem Duett mit John Legend (I`ll Be Gentle“) befindet sich mit „Warrior“ ein Song, den SIA mitgeschrieben hat, auf dem neuen Album.

Videopremiere „Crybaby“

Als Vorbote erschien bereits die erste Single „Crybaby“, heute feiert das aufwendige Video zur Single Premiere. Paloma schrieb die neue Single zusammen mit Lindy Robbins, Cleo Tighe (Clean Bandit, Jess Glynne) und Starsmith (Ellie Goulding, Kylie Minogue).

Musikalisch mag „Crybaby“ einer der bislang eingängigsten und freudvollsten Paloma-Faith-Songs sein, textlich geht es allerdings um ein durchaus ernstes Thema. „Der Song dreht sich um ein Gespräch zwischen einem Mann und mir“, erklärt sie. „Es wird die Frage aufgeworfen, ob es möglicherweise keine globalen Konflikte mehr gäbe, wenn Männer lernen würden, erfolgreich mit ihren Gefühlen umzugehen. Würden Probleme dann mit angemessenen Diskussionen anstatt mit Angriffen und Attacken geregelt?“