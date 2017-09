Gwen Stefani: Alles über ihr erstes Weihnachtsalbum

Freitag, 22. September 2017, 18:13 Uhr

Der knallrote Lippenstift ist ihr Markenzeichen – und könnte bei ihrem nächsten Album nicht perfekter sein: Popstar und Fashion-Ikone Gwen Stefani (47, „Hollaback Girl“) veröffentlicht bereits am 6. Oktober ihr erstes Weihnachtsalbum „You Make It Feel Like Christmas“!

Foto: Apega/WENN.com

Der gleichnamige Titelsong und die erste Single ist sogar ein Duett mit Country-Star Blake Shelton – ihrem neuen Lebensgefährten. Heute wurde der Track im Retrosound veröffentlicht -Amy Winehouse hätte ihn nicht besser singen können. Auf ihren Social Media Kanälen hat Gwen ihre Fans in der Vergangenheit auch an ihrer neuen Liebe teilhaben lassen – jetzt lädt die Sängerin alle zu ihrer etwas anderen Weihnachtsparty ein.

Gwen Stefani mit sechs brandneue Songs

Die Sängerin präsentiert auf dem Album sechs neuinterpretierten Weihnachtsklassiker- darunter natürlich die Knaller „Jingle Bells“, „White Christmas“ und „Last Christmas“ und sechs brandneuen Songs!

Produziert wurde „You Make It Feel Like Christmas“ von dem aus San Francisco stammenden Songwriter Busbee (der u.a. für Pink, Christina Aguilera, Timbaland arbeitete) und Eric Valentine (u.a. Maroon 5, Good Charlotte). Geschrieben und komponiert wurden die neuen Songs von Gwen Stefani höchstselbst sowie Busbee, aber auch Justin Tranter von der New Yorker Rockband Semi Precious Weapons.

„You Make It Feel Like Christmas“ erscheint übrigens als Standard- und Deluxe Edition. Letztere beinhaltet neben dem Album u.a. ein 24-seitiges Booklet, in dem nicht nur die Entstehung des Albums beleuchtet wird, sondern auch persönliche Weihnachtsfotos der US-Sängerin zu sehen sind.