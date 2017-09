Jennifer Lopez: "Die Verwüstung ist unfassbar"

Freitag, 22. September 2017, 20:59 Uhr

Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez ruft zu Spenden für Hurrikan-Opfer auf. „Was ist los in Puerto Rico? Die Verwüstung ist unfassbar“, sagt sie jetzt in einem Video, das sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat.

Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am 21. Sep 2017 um 21:24 Uhr

Die 48-jährige hat nach dem neusten verheerenden Hurrikan „Maria“, der in der Kategorie 4 tobte, zu Spenden für die Menschen auf Puerto Rico aufgerufen. Lopez erwähnte auch, dass sie noch nichts von ihren Verwandten in dem US-Außengebiet gehört habe. Die Sängerin wuchs in New York auf, ihre Eltern stammen beide aus Puerto Rico, waren vor ihrer Geburt in die Bronx gezogen. Weiter sagte sie: „Heute braucht Puerto Rico unsere Hilfe. Ich bitte euch, spendet und unterstützt die Bemühungen der First Lady von Puerto Rico, Beatriz Areizaga!“

Das Video hatte Lopez im Backstagebereich ihrer derzeit laufenden Las-Vegas-Residency-Show aufgenommen und in der Nacht zum Freitag online gestellt.

3,4 Millionen ohne Strom

Der Hurrikan hatte Puerto Rico am Mittwoch hart getroffen. Fast alle der 3,4 Millionen Einwohner auf der Insel waren ohne Strom. Auf Puerto Rico und den benachbarten Karibikinseln Dominica und Guadalupe starben mindestens 18 Menschen.

Auch andere Stars riefen zu Spenden auf. Eine vom Sänger Ricky Martin initiierte Kampagne brachte bis Freitag mehr als 130 000 US-Dollar zusammen. Martin selbst steuerte nach eigenen Angaben 100 000 Dollar bei. (dpa/KT)