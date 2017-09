Rihanna kommt mit Feiertags-Beauty-Kollektion

Freitag, 22. September 2017, 20:18 Uhr

Rihanna hat eine Überraschung für alle Make-up-Fans: Für die Feiertage gibt es eine passende Kollektion. Die ‚Wild Thoughts‘-Sängerin, die ihre Produkte erst in dieser Woche im berühmten Londoner Harvey-Nicholls-Shop eingeführt hat, bereitet sich auf die Festlichkeiten vor.

Foto: Lexi Jones/WENN.com

Dafür hat die Stiefeldesignerin nämlich eine eigene ‚Galaxy Collection for Holiday 2017‘-Linie kreiert, in der eine Reihe an Lippenstiften und Lipglossen, Eyeliner und Lidschatten in metallischen Tönen das Gesicht zum Glänzen bringen sollen. Auf Instagram schrieb die Sängerin diesbezüglich unter das Bild der schicken Produkte: „FERIENKOLLEKTION. Bist du bereit? October 13. @badgalriri.“

Make Up soll nicht wie eine Uniform sein

Auf ihrer eigenen Beauty-Webseite beschreibt die 29-Jährige ziemlich schwammig, was für sie am Make-up so besonders ist und was es für sie bedeutet: „Make-up ist für dich da, um damit zu spielen. Es ist für dich da, um damit Spaß zu haben. Es sollte sich niemals wie Druck anfühlen. Es sollte sich niemals wie eine Uniform anfühlen. Du solltest immer Freude haben, und dich frei dazu fühlen, Chancen zu ergreifen, Risiken einzugehen, und, dich zu trauen, etwas Neues oder Anderes zu machen.“

Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 21. Sep 2017 um 14:09 Uhr

Mit ihrer metallischen neuen Feiertagskollektion wird sie sicherlich den einen oder anderen Beauty-Liebhaber dazu anregen, für die besonderen Tage des Jahres einen mutigen und glänzenden Auftritt hinzulegen…