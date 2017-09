"Geostorm" mit Gerard Butler und Alexandra Maria Lara: Neuer Trailer

Samstag, 23. September 2017, 19:55 Uhr

Freunde des Genres Katastrophenfilms kommen ab wieder auf ihre Kosten. Am 19. Oktober startet in den deutschen Kinos ‚Geostorm‘ mit Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara und Daniel Wu. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.

Foto: Warner Bros.

Dean Devlin (Autor/Produzent von „Independence Day“) gibt hier sein Spielfilm-Regiedebüt. Doch der Film geht übrigens etwas mehr auch in Richtung Suspense-Thriller. Und darum geht’s: Nachdem eine beispiellose Serie von Naturkatastrophen die Erde bedroht hatte, kamen die Regierungschefs der Welt zusammen, um ein Netz von Satelliten zu schaffen, das das Weltklima überwacht und Sicherheit für alle garantiert. Doch nun ist etwas schiefgelaufen, und das System, das die Erde eigentlich schützen sollte, ist fehlerhaft und greift diese an. In einem Wettlauf gegen die Zeit (natürlich, was sonst?) muss die wahre Bedrohung entdeckt werden, bevor ein weltweiter Geostorm alles ausradiert – und jeden…

Erstklassige Besetzung

Doch das war’s noch nicht. Denn da gibt es da noch eine Guerilla-Organisation, die einen Anschlag auf das Leben des US-amerikanischen Präsidenten Andrew Palma (Andy Garcia) plant.

Butler spielt Jake, einen Wissenschaftler und Satellitendesigner, der gemeinsam mit seinem Bruder Max, gespielt von Sturgess, den Fehler in der Programmierung des Satelliten finden muss. Cornish spielt die Secret-Service-Agentin Sarah Wilson, Lara die ISS-Astronautin Ute Fassbinder, die die Raumstation leitet.

Foto: Warner Bros.

Wu ist als Cheng zu sehen, der in Hong Kong stationierte Leiter des Dutch-Boy-Programms. Derbez wirkt als Astronaut auf der Raumstation mit, Garcia als US-Präsident Andrew Palma und Harris als Außenminister Leonard Dekkom.