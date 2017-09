Jella Haase: "Hier passieren ähnliche Fehler wie in Paris und London"

Samstag, 23. September 2017, 14:50 Uhr

Berlinerin Jella Haase befürchtet, dass durch steigende Mieten die Bewohner aus ihrer Stadt verdrängt werden. Die Schauspielerin wird auch im dritten Teil von „Fack ju Göhte“ zu sehen sein. Der Film kommt im Oktober in die Kinos.

Foto: WENN.com

Haase sorgt sich um ihre Heimatstadt Berlin. „Die Mieten steigen so drastisch, dass alle irgendwie verdrängt werden. Ich glaube, hier passieren gerade ähnliche Fehler wie in Paris und London, dass die Stadt irgendwie verkauft und den Menschen weggenommen wird, denen sie eigentlich gehört“, sagte die 24-Jährige der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Sie rief die Politik auf, etwas dagegen zu tun.

Der dritte Teil von „Fack ju Göhte“ soll im Oktober in die Kinos kommen. Jella Haase ist dann auch wieder als Chantal zu sehen. „Ich glaube, dass ich in einer Komödie ganz gut funktioniere, aber mein Herz schlägt schon für die labileren, dämonischen Rollen, für die Extreme“, sagte sie.

Jella Haase bräuchte am liebsten 2 Jellas

Die gebürtige, seit Jahren vielbeschäftigte Berlinerin tankt zwischen den Dreharbeiten neue Energie in ihrer Heimat. „Vielmachglas“ mit Matthias Schweighöfer ist abgedreht, sie dreht „25km/h“ mit Lars Eidinger und ein Kino-Projekt mit Michael Bully Herbig über eine spektakuläre Ballonflucht aus der DDR wird gerade vorbereitet. Zwischendurch sei es wichtig, in sich zu gehen und Zeit mit sich selbst zu verbringen. Sie sagte der Zeitung dazuz: „Mir fällt das ehrlich gesagt ziemlich schwer. Im Moment ist mein Leben so, dass ich eigentlich zwei Jellas bräuchte, um das zu leben.“

Am Mittwoch (27. September, 20.15 Uhr) zeigt die ARD das Drama „Das Leben danach“. Jella Haase spielt darin eine durch die Loveparade-Katastrophe traumatisierte junge Frau.

Jella Haase: Ihre 10 bemerkenswertesten Rollen

Mama kommt (TV, 2009)

Kriegerin (2011)

Männerherzen (2011)

Fack Ju Göhte (2013)

Die goldene Gans (TV, 2013)

König von Deutschland (2013)

4 Könige (2015)

Heidi (2016)

Die Klasse – Berlin ‚61 (TV, 2015)

Das Leben danach (TV, 2017)