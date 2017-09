Kylie Jenner ist schwanger?

Samstag, 23. September 2017, 9:03 Uhr

Kylie Jenner soll angeblich ihr erstes Kind erwarten. Die 20-Jährige und ihr Freund, der Rapper Travis Scott, sollen sich derzeit über Nachwuchs freuen, das berichtet ‚Page Six‘. Seit April sollen die beiden ein Paar sein.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Angeblich soll das Geschlecht auch schon bekannt sein, so soll es ein weiteres Kardashian-Mädchen geben. Ein Insider sagte: „Sie sah seit vier Monaten schwanger aus.“ Aha. Im Februar soll es soweit sein. Scott soll derweil seinen Freunden laut TMZ die frohe Botschaft bereits verkündet haben, während Kylies Ex Tyga auf Snapchat erklärte, das „Kind ist bestimmt nicht von mir“, versehen mit Teufels-Emojis. Doch die Nachricht löschte er schnell wieder.

Schwester Kim braucht Leihmutter

Ihre Schwester Kim soll ihr drittes Kind im Januar erwarten, dann wird eine Leihmutter das Baby gebären. Anscheinend hat das Liebesritual in Peru dann doch gefruchtet. Die 20-jährige Jung-Unternehmerin reiste mit ihrer Mutter nach Südamerika, wo sie einen Schamanen trafen, der der dunkelhaarigen Schönheit versprach, dass sie den Richtigen schon noch finden wird. In einem Promotion-Clip für ihre Sendung ‚Life of Kylie‘ ist ein Ausschnitt des Treffens mit dem Heiler zu sehen. Darin sagt der Schamane zu Kylie: „Es ist eigentlich sehr gut. Es gibt eine Person, die sehr interessiert ist. Du kannst sehen, dass er schon mit dir redet. Ja, er hat gute Intentionen. Er ist drinnen und schaut dich an.“