Melania Trump ackert im Gemüsegarten

Samstag, 23. September 2017, 13:10 Uhr

Was für eine Schlagzeile! Doch Melania Trump macht sich natürlich nicht in einem x-beliebigen Garten die Bluse dreckig, es muss schon ein besonderer sein: Der hinterm Weißen Haus in Washington.

Foto: Andrew Harnik

Bereits Vorgängerin Michelle Obama hatte sich für eine gesündere Ernährung ihrer Landsleute eingesetzt. An diese Tradition will nun Melania anknüpfen. Die 47 Jahre junge First Lady der USA, hat die Tradition im Gemüsegarten des Weißen Hauses wieder aufgenommen. Mit einer Gruppe von zehn- und elfjährigen Schülern pflanzte die Frau von US-Präsident Donald Trump am Freitag unter anderem Paprika und Okraschoten und sprach über gesunde Ernährung.

Kinder, esst mehr Obst und Gemüse!

Trump ermahnte ihre Gäste, ausreichend Obst und Gemüse zu essen. „Passt auf euch auf!“, riet das Ex-Model. Die für ihre teils extravagante Garderobe und frostige Laune bekannte First Lady trug bei dem offiziellen Termin eine rot karierte Bluse, dunkle Jeans und Sneakers. Mit farblich passenden roten Handschuhen grub Trump mit den Jungen und Mädchen Löcher für Brokkoli. Köche und Gärtner des Weißen Hauses gaben den Schülern Tipps dann noch zu Ernährung und Gartenarbeit.

„Der Küchengarten des Weißen Hauses ist ein Paradebeispiel dafür, wie Kinder die Natur genießen und etwas über gesunde Ernährung und Lebensweise lernen können“, sagte Trump. Sie freue sich schon auf künftige Garten-Veranstaltungen.

Michelle Obama hatte den Garten während der Präsidentschaft ihres Mannes eingerichtet. Er war Teil ihres Engagements für gesünderes Essen und gegen Übergewichtigkeit bei Jugendlichen. In den letzten Tagen der Amtszeit ihres Mannes Barack hatte Michelle den Garten sicherheitshalber vergrößern lassen. (dpa/KT)