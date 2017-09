"Pissed": Frau Cassils zeigt hier 750 Liter Eigen-Urin

Samstag, 23. September 2017, 19:27 Uhr

Ist das Kunst – oder kann das weg? Auch in der amerikanischen Kulturszene erhebt sich Protest gegen die Trump-Regierung. Mit einer ungewöhnlichen Installation drückt die Transgender-Künstlerin Cassils (vormals Heather Cassils) nun ihre Unzufriedenheit über aus.

„Pissed“ ist in der Ausstellung „Monumental“ in der Feldman Gallery in New York zu sehen. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

„Pissed“ ist auf Englisch gesagt jemand, der so richtig sauer und verärgert ist – oder im wörtlichen Sinn eben „angepisst“. Die Künstlerin Cassils zielt auf diese Formulierung ab: Gut ein halbes Jahr lang hat er mehr als 750 Liter seines Urins gesammelt, die nun in einem Tank in einer New Yorker Galerie zu sehen sind. Vom penetranten Klo-Geruch abgestandenen Urins bleiben Besucher verschont: Der Behälter hat einen Deckel. Gott sei Dank.

Kritik an Trump nach Transgender-Regelung

Mit der ungewöhnlichen Installation kritisiert der Transgender-Künstler aus Kanada die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte am 22. Februar die von seinem Vorgänger Barack Obama geschaffene Freizügigkeit für Transgender-Menschen rückgängig gemacht. Die Regelung hatte es Transgendern freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräume sie etwa in Schulen und Universitäten nutzen.

Seit diesem Tag fing Cassils, die aussieht wie ein Junge, dessen Arbeiten bereits in Berlin, London und São Paulo zu sehen waren, ihren Urin in 200 orangefarbenen Plastikflaschen auf, die mit dem jeweiligen Datum versehen ebenfalls in der Feldman Gallery zu sehen sind. In den rund sieben Monaten kamen mehr als 750 Liter zusammen.

Die ekelhafte braungelbliche Flüssigkeit wirkt in dem würfelförmigen Tank auf den ersten Blick eher wie eine Ursuppe aus einem anderen Zeitalter oder eine giftige chemische Substanz.

„Pissed“ wird begleitet von Tonmitschnitten eines Berufungsgerichts in den USA und des Schulvorstands im Staat Virginia, die die „Ignoranz und Voreingenommenheit“ von Trumps Entscheidung ausdrücken, wie es in der Beschreibung zur Ausstellung heißt. Soweit unser Kunstausflug am Samstag. (dpa/KT)