Fashion Week: Die coolsten Look aus Mailand

Sonntag, 24. September 2017, 17:19 Uhr

Diese Woche war die Fashion Week in Mailand. Große Labels wie Fendi, Prada, Alberta Ferretti und Gucci zeigten auf den Laufstegen ihre Looks für den Frühling und Sommer 2018.

Ein Beitrag geteilt von Milano Fashion Week (@cameramoda) am 21. Sep 2017 um 11:11 Uhr

Wer will jetzt schon wissen, was die stylischen Italienerinnen und andere in ein paar Monaten tragen werden? Die großen Trends für die kommende Saison sind die folgenden:

1. Am besten etwas mit Print. Print, Print, Print war auf allen Catwalks zu finden. Wie zum Beispiel hier bei Prada und Gucci.

Ein Beitrag geteilt von Milano Fashion Week (@cameramoda) am 20. Sep 2017 um 8:12 Uhr

2 . Off-Shoulders – der Sommertrend 2017 bleibt uns erhalten. Gesehen bei Genny und Vivetta

Ein Beitrag geteilt von Milano Fashion Week (@cameramoda) am 21. Sep 2017 um 2:56 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Milano Fashion Week (@cameramoda) am 21. Sep 2017 um 8:16 Uhr





3. Der Naked-Dress-Look für den Alltag. Lass die Kendall Jenner in dir frei!

Ein Beitrag geteilt von Alberta Ferretti (@albertaferretti) am 20. Sep 2017 um 15:24 Uhr

4. Tüll – lange weg und jetzt wieder da. Aufgefallene Tüllrocke sind das Must-Have der Saison!

Ein Beitrag geteilt von Moschino (@moschino) am 21. Sep 2017 um 19:33 Uhr

5. Latex für alle! Lange wurde es nur mit Sex und SM-Spielchen assoziiert. Prada zeigte jetzt, dass das glänzende Material auch total süß aussehen kann!

Ein Beitrag geteilt von Prada (@prada) am 21. Sep 2017 um 12:45 Uhr

6. And last, but not least – Glitzer darf nächsten Sommer nicht fehlen. Wer jetzt denkt: „Ist mir zu Prinzessin“ – der betrachte diese Bomberjacke von Gucci!