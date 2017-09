Was macht eigentlich Jenny Elvers?

Sonntag, 24. September 2017, 10:40 Uhr

Jenny Elvers hat mal abseits von ihren Auftritten in diversen Reality—TV-Formaten neue Model-Jobs an Land gezogen. Sie wird Testimonial der Frühjahrskollektion von Dafiti. Dahinter verbirgt sich ein 2011 gegründeter brasilianische Online-Modehändler.

Foto: AEDT/WENN.com

Die 45-jährige Schauspielerin sagte dazu der ‚Bild am Sonntag‘: „Für die Dessous-Kampagne geht es schon in der nächsten Woche ab nach Thailand, dort findet das Fo­toshoo­ting im einem schicken Luxusressort statt.“ Außerdem wird Elvers, die jüngst Fotos vom Oktoberfest in München postete (und zwar ohne Dirndl!) auch das Gesicht für eine Schweizer Unterwäschemarke.

Elvers will wieder zulegen

In den letzten Wochen machte die Mutter eines 17-jährigen Sohnes Schlagzeilen mit ihrer schmächtigen Figur. Dazu erklärte sie nun: „Ich darf auf keinen Fall mehr abnehmen, das weiß ich! Obwohl ich gerade eigentlich Modelmaße habe. Aber ein paar Rundungen mehr wären mal wieder schön, da gibt’s in den nächsten Tagen mal ein Brötchen extra.“

Nur zu! Es können auch zwei sein, Mädel!