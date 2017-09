Erster Trailer: "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone"

Montag, 25. September 2017, 22:08 Uhr

Nach der schweren Verletzung von Dylan O’Brien am Set zum dritten Teil von ‚Maze Runner‚ gab es eine längere Verzögerung. Nun endlich gibt’s grünes Licht, einen ersten Trailer und den Kinostart: Am 1. Februar kommt „Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone“ in die Kinos!

Foto: Twentieth Century Fox

Im epischen Finale der Maze Runner Saga, führt Thomas (Dylan O’Brian) seine Gruppe der entflohenen Gladers auf ihre letzte und gefährlichste Mission. Um ihre Freunde zu retten, müssen sie in die legendäre Last City einbrechen, ein WCKD-kontrolliertes Labyrinth, das sich als das tödlichste von allen entpuppt. Jeder, der es lebendig heraus schafft, wird die Antworten auf die Fragen finden, nach denen die Gladers suchen, seit sie das erste Mal im Labyrinth ankamen.

Diesmal brechen sie nicht aus, sondern ein

“Es ist dieses Mal ein Heist Movie”, sagt Regisseur Wes Ball, der jeden der Filme der Trilogie inszenierte. „Es beginnt sechs Monate nach dem letzten Film, wo wir in der Wüste starteten und jetzt in die Welt von WCKD kommen, die Stadt The Last City.“

Die Serie startete im Glade, einem üppig bewachsenen, offenen Platz, zu allen Seiten von gigantischen Mauern umsäumt und dahinter das Labyrinth, das sie alle zu Gefangenen macht. Für die Gruppe junger Menschen, gefangen im Glade, mit keiner Erinnerung daran wer sie einmal waren oder warum sie hier sind, war Ausbrechen die oberste Priorität.

„Jetzt brechen sie aber ein, also beinahe umgekehrt zum Labyrinth und sie müssen Antworten beschaffen und jedes Hindernis beseitigen, das sich ihnen in den Weg stellt“, so Ball weiter, „Wir werden die andere Seite des Universums sehen und den Kreis schließen.“

Foto: Twentieth Century Fox

Eine Welt aus Stahl und Glas

„Maze Runner“ bestach durch üppiges, von verfallenen Mauern des Labyrinths eingerahmtes, Grün, während „Maze Runner: Die Auserwählten in der Brandwüste“ weite, unwirtliche Wüstenruinen bot. „Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone“ wird jedoch seine ganz eigene Ästhetik aufweisen.

„Der erste Film war durch das Labyrinth voller Zement und Überwucherung“, fasst Ball weiter zusammen. „Die zweite Geschichte war der Sand und Rost der Brandwüste und dieser Film ist eine Welt aus Glas und Stahl. Ich würde sagen es hat Elemente des Sci Fi und Film Noir – ich liebte die Idee, dass jeder dieser Filme einen bestimmten Look und Atmosphäre besitzen, sie aber alle im selben Universum angesiedelt sind.