Katie Price: „Peter André ist die Liebe meines Lebens“

Montag, 25. September 2017, 17:00 Uhr

Ex-Busenmodel Katie Price (39) hat ihren früheren Gatten Peter André (44) als „Liebe meines Lebens“ bezeichnet. Beide waren von 2005 bis 2009 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Foto: David Sims/WENN.com

Die 39-Jährige ist gerade mit ihrer Ein-Mann-Show ‚An Audience With Katie Price’ auf Tour. Am Samstag in Stevenage offenbarte sie dabei erneut intime Details – dieses Mal über die Sexkünste ihrer Ex-Partner. Da gab es dann auch Bewertungen ihres einstigen Gatten Alex Reid, Ex-Freund Dwight Yorke und der „Liebe ihres Lebens“ Peter André.

Doch noch eine Chance für Kieran Hayler?

Dem Klatschblatt ‚The Sun’ zufolge bekam Letzterer trotzdem sein Fett weg, denn Miss Price erklärte: „Sie sagen: ‚Wenn du einmal Griechisch hattest, hast du deine Spitze erreicht.’ Nun, das habe ich nicht!“ Auch Footballer Dwight Yorke wurde nicht als besser erachtet und Alex Reid war dann gleich „der Schlechteste von allen Ehemännern“, was den Sex anbetrifft.

Weiter deutete das ehemalige Boxenluder in ihrer Show an, dass sie ihrem Noch-Gatten Kieran Hayler (30) nach der kürzlichen Trennung womöglich doch noch eine Chance geben möchte. Die 39-Jährige verteidigte den untreuen Ex-Stripper nämlich und erklärte, dass er eine „richtige Therapie“ mache und „auf dem Weg der Heilung“ sei. Man darf gespannt sein, ob bald vielleicht sogar eine offizielle Versöhnung bekanntgegeben wird…(CS)