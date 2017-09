Madonna: Live-Album floppt

Montag, 25. September 2017, 8:52 Uhr

Madonnas neues Live-Album ist offenbar ein riesengroßer Flop. Seit einer Woche steht das Live-Album ‚Rebel Heart‘ in den Läden – aber anscheinend will es niemand kaufen. Knapp 3.848 Mal hat es sich bisher via CD und Download in den USA verkauft – ein großer Tiefpunkt für die Pop-Queen.

Foto: WENN.com

Schon das Original aus dem Jahr 2015 verkaufte sich weltweit lediglich 315.000 Mal in der ersten Woche. Insgesamt verkaufte die Diva von ‚Rebel Heart‘ in den USA nur 238.000 Exemplare in den USA. Vorbei also die Zeiten, wo die Lady mal bis zu 25 Million Tonträger pro Album verkaufte.

Die Sängerin kann sich allerdings trösten, denn die Tour lief exzellent. Sieben Monate spielte die Sängerin in 55 Städten Konzerte, schnell waren die Karten vergriffen und sie konnte 169 Millionen US-Dollar einspielen. Gut, die Fans wurden bei den Shows einer großen Geduldsprobe unterzogen, denn nicht nur einmal kam die Queen of Pop viel zu spät, sondern leistete sich auch verbale Entgleisungen oder sogar Playback.

Umzug nach Portugal

Die ‚Hung Up‘-Sängerin hat ihren Hauptwohnsitz zuletzt nach Portugal verlegt. Gemeinsam mit ihrer Familie soll die 59-Jährige nun dauerhaft in Südeuropa leben. Grund dafür ist wohl, dass ihr 11-jähriger Adoptivsohn David an die Benfica-Fußball-Jugendakademie im Vorort Seixal geht. Außerdem dreht sie einen neuen Film und arbeitet an ihrem neusten Album.

Madonnas 10 erfolgreichste Alben

Like a Virgin (1984) 25 Mio

True Blue (21986) 25 Mio

Ray Of Light (1998) 20 Mio

Like a Prayer (1989) 15 Mio

Music (2000) 15 Mio

Confessions On A Dance Floor (2005) 12 Mio

Madonna (1983) 10 Mio

Bedtime Stories (1984) 7 Mio

American Life (2003) 5 Mio

Hard Candy (2008) 4 Mio