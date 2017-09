Bestätigt Caitlyn Jenner hiermit die Schwangerschafts-Gerüchte?

Dienstag, 26. September 2017, 10:07 Uhr

Caitlyn Jenners Sprecher soll bestätigt haben, dass ihre Tochter Kylie schwanger ist. Das 20-jährige Kardashian-Nesthäkchen soll offenbar ein Kind mit ihrem Freund, dem Rapper Travis Scott, erwarten.

Foto: WENN.com

Bisher äußerte sich Kylie noch nicht selbst zu den Gerüchten, doch nun scheint ein Statement von Caitlyns Seite die News zu bestätigen. Der Sprecher sagte gegenüber der britischen ‚Sun Online‘, dass der Reality-Star schon länger von den Neuigkeiten wisse: „Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es schon eine Weile her ist.“

Mutter Kris Jenner hält sich bedeckt

Kris Jenner ist derzeit in Mailand, um ihre Tochter Kendall auf dem Laufsteg zu unterstützen und kommentierte die Nachricht laut ‚Hollywoodlife‘ ebenfalls noch vage: „Ich bin erst heute morgen aufgewacht. Sie hat keinerlei Aussagen bestätigt. Ich glaube es ist verrückt, dass alle einfach davon ausgehen, dass das wirklich passiert.“

Dann fügte sie noch hinzu: „Es wäre nicht meine Familie, wenn nicht jeden Tag irgendetwas passieren würde.“ Auch in der TV-Show ‚Live! With Kelly And Ryan‘ meldete sich Kris per SMS zu Wort: „Übrigens sagt Kris, dass Kylie nichts bestätigt. Das sind also die Neuigkeiten der Familie heute Morgen.“