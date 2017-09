Christoph Maria Herbst ist "Peter Hase": Der erste Trailer

Dienstag, 26. September 2017, 17:44 Uhr

Peter Hase begeisterte als schelmischer und abenteuerlustiger Held seit Generationen Kinder und Erwachsene, genauer gesagt seit 1902, auf der ganzen Welt.

Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

Pünktlich zu Ostern 2018 hoppelt das gewitzte Langohr – gesprochen von Christoph Maria Herbst – nun gutgelaunt und mit jeder Menge tierischer Freunde im Gepäck in die deutschen Kinos. Ein erster Trailer liefert schon jetzt einen Vorgeschmack darauf, welche aufregenden Abenteuer dem frechen Karnickel Peter Hase bevorstehen.

Abenteuer eines unartigen Kaninchens

In der frechen Animationskomödie ‚Peter Rabbit‘ von Sony Pictures Animation nimmt Peters Kleinkrieg mit Mr. McGregor ungeahnte Ausmaße an, denn beide buhlen um die Zuneigung ihrer warmherzigen, tierlieben Nachbarin. Als Regisseur zeichnet Will Gluck („Freunde mit gewissen Vorzügen“, „Annie“) verantwortlich.