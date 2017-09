Davor hat Steffen Henssler am Samstag am meisten Angst

Dienstag, 26. September 2017, 13:52 Uhr

Wo genau liegt Nottingham? Wo fließt die Donau ins Meer? Solche Fragen sind nichts für TV-Koch Steffen Henssler, der mit „Schlag den Henssler“ ab kommenden Samstag erstmals in die Fußstapfen von Stefan Raab tritt.

Foto: ProSieben / Philipp Rathmer

Henssler macht sich Sorgen um seine Geografiekenntnisse. Zur Vorbereitung auf seine neue TV-Show „Schlag den Henssler“ bringe er sich zurzeit gerade vor allem für Logik- und Denksportaufgaben in Form.

„Den größten Bammel habe ich vor Geografie-Fragen“, zitiert ProSieben das Multitalent aus Hamburg. „Ich bin zwar sehr reiselustig, kann aber nicht blind auf einer Karte aufzeigen, wo genau Nottingham liegt oder wo die Donau ins Meer fließt.“ Das Konzept der Sendung passe dennoch perfekt zu ihm. „Ich habe einfach keine Lust zu verlieren.“

Grafik: ProSieben

Fergie bei „Schlag den Henssler“

Henssler, der vor allem mit Shows bei Vox wie „Grill den Henssler“ bekannt wurde, tritt mit seiner ProSieben-Show in die Fußstapfen des 2015 von der Showbühne abgetretenen Stafan Raab. Bei „Schlag den Henssler“ fordern jeweils drei Kandidaten den Star-Koch heraus.

Das TV-Publikum bestimmt per Tele-Voting, wer gegen Steffen Henssler antreten soll. In bis zu 15 Spielrunden kämpft der Star-Koch gegen seinen Gegner um mindestens 250.000 Euro. Gewinnt Steffen Henssler, wandert das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe.

Als Music-Acts sind heute Gentleman, Alice Merton und Fergie mit dabei. Premiere der Show ist am Samstag (30. September, 20.15 Uhr). (dpa/KT)