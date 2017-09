Harry Styles: Läuft da was mit Model Camille Rowe?

Dienstag, 26. September 2017, 14:16 Uhr

Gerüchte gibt es ja schon länger, dass zwischen One-Direction-Star Harry Styles (23) und Victoria’s-Secret-Engel Camille Rowe (27) etwas laufen könnte.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Jetzt scheint der Sänger die Spekulationen am Wochenende bestätigt zu haben. Ein Fan postete nämlich auf Twitter einen Schnappschuss der beiden von einem gemeinsamen Besuch in einem Restaurant in Los Angeles. Dabei trug der 23-Jährige mit einer bandagierten Hand die Tasche des Models, während diese einen seiner Pullover übergezogen zu haben schien.

Angebliche Beziehung erst am Anfang?

Letzten Mittwoch wurde die 27-Jährige während eines Konzerts von Harry Styles im ‚The Greek Theatre’ in Los Angeles bereits im Publikum gesichtet. Dabei zeigte sich diese tanzend und gut gelaunt mit einer Freundin.

Harry with Camille Rowe back in California-J pic.twitter.com/qopGQV7BtQ — 1D Updates (@WW1DUpdates) 25. September 2017

Zu dem angeblichen neuen Paar verriet eine anonyme Quelle gegenüber ‚The Sun’: „Harry und Camille sind mit ihrer Romanze noch ganz am Anfang. Er beschützt diese Beziehung sehr und möchte keine große Sache aus den Dingen machen…er scheint in sie vernarrt zu sein.“ Die beiden würden auch „gut zueinander passen“, wie der „Insider“ ergänzte. Dann bleibt wohl nur abzuwarten, wann Harry Styles die neue Liebe auch offiziell machen wird…(CS)