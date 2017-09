Kylie Jenner: Es wird ein Mädchen?

Dienstag, 26. September 2017, 17:22 Uhr

Ich-Darstellerin Kylie Jenner (20) erwartet offenbar ein Mädchen und ist bereits im fünften Monat schwanger. Das haben angebliche Quellen, die direkt aus ihrem Bekanntenkreis und dem des Kindesvaters, Rapper Travis Scott (25) stammen sollen gegenüber ‚TMZ’ verraten.

Foto: WENN.com

Diese ließen zudem wissen: „Wir haben auch erfahren, dass Travis im Privaten Freunden schon fast seit zwei Monaten über die Schwangerschaft erzählt hat.“ Die Halbschwester von Kim Kardashian (36) hat die frohe Nachricht bis dato dagegen immer noch nicht selbst bestätigt. Stattdessen gab es bei ihr auf Instagram nur einen älteren Schnappschuss mit einem flachen Bauch.

Kylie Jenners mit allen Wassern gewaschene Mama Kris (61) wäre übrigens angeblich von den News ihrer Tochter überrascht gewesen, wie ein „Insider“ jüngst gegenüber ‚People’ berichtete. Immerhin sind die 20-Jährige und ihr neuer Freund erst seit etwa April ein Paar.

Ein Beitrag geteilt von flame (@travisscott) am 26. Aug 2017 um 15:35 Uhr

Kylie Jenner ist vor allem Geschäftsfrau

Die anonyme Quelle verriet: „Kris versucht einfach zu kontrollieren, was sie kann und sicherzustellen, dass keiner vergisst, Kylie ist auch eine Geschäftsfrau.“ Insbesondere das ‚Kylie Cosmetics’-Imperium liege ihr am Herzen: „Kylie hat so hart gearbeitet, um sich das aufzubauen.“ Die Mama wolle daher nicht, dass die Schwangerschaft irgendwelche negativen Auswirkungen darauf habe. (CS)